Il ne reste plus rien des deux millions des bouteilles d'eau que la société ariégeoise Montcalm avait stockées en prévision de l'été et d'une potentielle canicule. "Après c'est toujours un loto, explique Sébastien Preux responsable d'exploitation chez Montcalm. Si j'en avais eu trois millions cette année, je les aurais vendues. Mais l'année dernière avec deux millions, j'en ai eu largement assez, surtout qu'on est tenu d'envoyer chez nos clients des produits qui ne doivent pas être trop vieux."

Pour continuer à satisfaire ses consommateurs, l'usine d'embouteillage tourne à plein régime.

"On a dû s'adapter en ouvrant de nouvelles lignes de production. Cela passe par des heures supplémentaires et on travaille le samedi matin pour pouvoir répondre favorablement aux clients et aux consommateurs"

Et cette situation ne laisse pas de place à l'imprévu. "Les magasins sont dépouillés. On n'a pas de prévisionnel, s'inquiète Dominique Bonnet, chef d'équipe chez l'entreprise tarnaise Eau de la Reine. Si on n'a pas d'incidents techniques, de grosses pannes, on arrivera à satisfaire les clients."

Il faut aussi jouer sur les vacances car avec la demande actuelle impossible de partir en congé défend Sébastien Preux de Montcalm qui emploie actuellement 17 personnes. "On accorde que 15 jours de congés consécutifs à la place des trois semaines qui sont appliquées habituellement pour avoir un maximum de personne sur le site et pour ne pas déstabiliser l'activité."

Mais il y a toujours l'exception. La société d'eau minérale pour nourrisson Mont Roucous est passée entre les gouttes, ou plutôt entre les rayons de la canicule. "Nos stocks sont gérés en amont, analyse Christelle Blondeau en charge du marketing chez Mont Roucous. Dès mars/avril, quand la source est au plus haut. On stocke un maximum pour être sûr de passer l'été et les séquences de canicule. Les centrales d'achats font les mêmes stocks et on peut tout à fait assurer le coup."

Conséquence de la canicule, les ventes ont progressé de 40 % en moyenne pour les marques occitanes.