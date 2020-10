Les éboueurs d'Urbaser du secteur Loire Forez ont voté la fin de la grève et la reprise dès ce vendredi

Les éboueurs et chauffeurs d'Urbaser du site de Montbrison ont repris le service ce vendredi 16 octobre pour éviter des sanctions disciplinaires et pour des raisons financières. Ils étaient en grève depuis neuf jours pour exiger la tenue d'élections professionnelles et une revalorisation salariale.