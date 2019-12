Les éboueurs de Brest Métropole mettent fin à leur grève

La collecte des déchets n'était plus assurée depuis deux semaines à Brest Métropole : les éboueurs mettent finalement fin à leur grève suite à une nouvelle réunion avec leur direction.

Brest, France

Les camions-poubelles vont de nouveau passer dans Brest Métropole : les agents chargés de la collecte mettent fin à leur mouvement de grève ce mercredi, après deux semaines de débrayage.

Prime et rachat de RTT

Les grévistes ont eu une nouvelle réunion mardi en fin de journée avec Bernard Uguen, le directeur général des services. Il a maintenu ses propositions de prime de 80 euros pour les chauffeurs des bennes et de 40 euros pour les éboueurs. Une demi-heure de RTT, obtenue en 2008 lors d'un précédent mouvement social, va par ailleurs être rachetée aux agents.

"Au total, _ça s'approche des 200 euros supplémentaires que l'on réclamait_, précise Jérôme Quinquis, un des représentants Sud des agents. On en a discuté avec les collègues et on est d'accord pour lever le préavis". Cela a été finalement fait mardi soir selon Franck Calvez, un des grévistes. La collecte redémarre dès ce matin indique-t-il. Elle va se faire progressivement dans les différents quartiers.

Matériel plus adapté

Les agents chargés de la collecte demandaient aussi des équipements mieux adaptés, notamment au vu des conditions météorologiques des derniers mois. "On rechausse parfois à cinq heures du matin les chaussures et le pantalon encore trempés de la veille", dénonçait Jérôme Quinquis.

Sur ce point, la direction s'est dite ouverte à la discussion.