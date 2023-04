Les éboueurs de l'agglomération de la Rochelle suspendent leur mouvement de grève

La grève des éboueurs est suspendue à La Rochelle et dans l'agglomération depuis ce jeudi. Mais le préavis n'est pas encore levé précisent les ripeurs. Les éboueurs ne ramassaient plus les poubelles depuis mardi matin. Les 69 salariés d'Urbaser sont inquiets pour leur avenir. Le marché du ramassage des ordures est renouvelé l'an prochain, leur groupe n'est pas retenu, mais ils seront gardés. Mais à quelles conditions?

ⓘ Publicité

Mercredi, les délégués FO et CGT ont été reçus par Alain Drapeau, élu communautaire et maire de Puilboreau. Il leur a remis un courrier signé leur assurant qu'ils seront repris par le futur prestataire au niveau actuel de rémunération (salaire et primes comprises), à minima. Eux aimeraient, en plus, travailler 5 jours sur 7 au lieu de 6 sur 7 actuellement. Les syndicats vont d'ailleurs faire une proposition d'organisation "avec des mesures qui seront acceptables pour l'agglomération" précise un communiqué commun de la CGT et de FO.

Moins de ramassages en 2024 et des inquiétudes

Les syndicats d'éboueurs en ont également profité pour parler de leurs inquiétudes pour mars 2024 et le changement du ramassage. Il ne devrait avoir lieu que tous les 15 jours, au lieu d'une fois par semaine (sauf l'été). Les ripeurs soulignent que "cette nouvelle fréquence bimensuelle ne serait pas suffisante, en premier lieu pour les bacs jaunes qui débordent déjà et en second lieu pendant la période d'été pour la prise de congés des agents."