Les éboueurs de la métropole d'Orléans votent la suspension de leur grève

Après des discussions entamées la semaine dernière, et une rencontre ce mardi soir avec le président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard, les éboueurs ont décidé en assemblée générale de mettre fin à leur grève entamée le 20 mars dernier, principalement dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils lèveront donc également ce jeudi 30 mars au matin leur piquet de grève installé depuis 10 jours au rond-point de l'UTOM de Saran, l'usine de traitement des ordures ménagères.

Une décision prise non pas parce que la réforme est abandonnée, ça n'est évidemment pas le cas, mais parce que les discussions avec les élus de la métropole ont permis d'avancer sur la question des rémunérations des agents, éboueurs et autres. Selon la CGT, Serge Grouard le président d'Orléans Métropole, se serait engagé à travailler dans les prochains mois sur la question des salaires, mais aussi sur la pénibilité des métiers difficile, comme celui d'éboueurs, et sur le reclassement des agents en fin de carrière.

Des déchets en retard sur le site de Saran

Les camions de ramassage devraient donc reprendre leurs tournées ce jeudi 30 mars, même s'il reste quelques incertitudes sur la façon dont le retard pris dans le traitement des déchets sera rattrapé, à l'UTOM de Saran. L'usine de traitement des ordures ménagères est gérée par une entreprise privée, filiale de Véolia. Les salariés n'y étaient pas en grève, mais les déchets se sont accumulés, elle ne tournait pas au maximum de ses capacités. Certains sur place parlent de plusieurs centaines de tonnes de déchets recyclables à traiter.

Sur place également des représentants du personnel de la métropole d'Orléans se refusent à parler du mouvement contre la réforme des retraites, mais plutôt d'une pause. "Tout le monde a besoin de souffler, mais le mouvement n'est pas du tout stoppé" prévient Benoît Boismoreau, délégué CFDT. "Sur la réforme elle-même, elle est toujours là, donc il faudra voir en début de semaine comment se passent les discussions avec le gouvernement".