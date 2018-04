Belfort, France

Si vous habitez le Grand Belfort, vos poubelles risquent de ne pas être ramassées ce mardi. 75% des éboueurs sont en grève selon leur porte-parole. 4 camions sur 12 sont sortis ce matin. Et ce n'est peut-être pas terminé. Le mouvement est reconductible. Les éboueurs sont appelés à se prononcer en assemblée générale chaque jour.

Ils demandent la reconnaissance de la pénibilité de leur travail

Les fédérations CGT des transports et des services publics demandent la création d'un "service public national" des déchets et un "statut public unique" pour tous les salariés de la filière déchets. Les syndicats demandent aussi la reconnaissance de la pénibilité de leur travail avec un départ à la retraite anticipé de 5 ans à taux plein pour tous et de dix ans pour certains métiers comme le ramassage des ordures, ainsi qu'une réduction de leur temps de travail.

Les éboueurs du Grand Belfort accompagnent ces revendications de demandes très locales: l'embauche des personnels précaires, plus de différences de carrière entre ripeurs (ceux qui sont à l'arrière du camion) et chauffeurs et une meilleure prise en compte de la pointeuse dans le comptage de leur temps de travail.