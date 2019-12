Les éboueurs en grève investissent l'hôtel de Brest Métropole

Brest, France

La réunion de ce mercredi matin avec leur direction et les élus n'a pas abouti selon eux, ils ont donc décidé de mener une action coup de poing. Une trentaine d'éboueurs en grève a investi l'hôtel de Brest Métropole en fin de matinée. Le directeur général des services, Bertrand Uguen, est allé à leur rencontre.

Remise en état des camions-poubelles pour les négociations

"On nous demande de lever le préavis de grève avant toute discussion", s'indigne Jean-Philippe Liégaux, un des représentants des éboueurs. "On vous a demandé de le suspendre, ce n'est pas pareil", précise Bertrand Uguen. "On peut discuter de tout, y compris d'indemnités, ajoute le directeur général des services._Le préalable, c'est que les pneus des camions soient regonflés car il y a un poids dessus depuis huit jours qui est à risque_".

Les éboueurs grévistes nient avoir dégonflé les pneus pour éviter que les bennes soient déplacées, mais se disent prêts, après une demi-heure de discussions dans le brouhaha, à les regonfler pour relancer les négociations. "On va s'occuper de tout ça demain", promettent-ils. "Vous m'avertissez quand vous commencez, et je passerai vous voir", s'engage Bertrand Uguen.

Une nouvelle réunion, directement sur le piquet de grève, devrait donc avoir lieu ce jeudi. Les éboueurs réclament toujours une prime de 200 euros supplémentaires pour leur service.