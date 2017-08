Les Bourguignons échangent de plus en plus leur maison pour partir en vacances

Échanger sa maison a de multiples avantages : faire des économies et donc voyager plus souvent, plus loin tout en étant plus proche des gens. Les Bourguignons sont de plus en plus séduit. Le site Guest to Guest enregistre 3 fois plus de réservation chez nous que l'an dernier.

En Bourgogne-Franche-Comté vous êtes de plus en plus nombreux à tenter l'expérience de "l'échange de maisons". En tous cas d'après le site leader sur le marché "Guest to Guest" : la plateforme enregistre trois fois plus de réservations cette année qu'en 2016. Soit plus de 2300 logements disponibles chez nous, à échanger contre des dizaines de milliers d'autres partout en France et dans le monde.

Dijon en tête des échanges de maison en Bourgogne

En Bourgogne, Dijon est en tête des villes où l'on échange le plus sa maison. Suivent ensuite Joigny et Lajoux. "Ce qui plaît bien sûr, c'est que c'est entièrement gratuit. En plus, ce sont souvent des familles qui font des échanges : du coup, vous trouvez des maisons ou des appartements assez grands avec des chambres et des lits pour les enfants, voir même des jouets pour eux." explique Charles-Edouard Girard président cofondateur du site Guest to Guest.

On va vivre une sorte d'expérience beaucoup plus locale, beaucoup plus authentique et je crois que c'est ce que le gens recherchent

L'Europe a sa porte pour un tout petit prix

À Beaune, Soizic échange son appartement d'une chambre depuis un peu plus d'un an. "Sans ça, je n'aurais pas pu m'offrir autant de weekends à l'étranger : Londres, Barcelone et bientôt Budapest. Je suis aussi allée quelques jours à Saint-Cyr-sur-Mer. Il ne faut payer que le transport et la nourriture sur place." Une grosse économie quand le logement représente environ 30% du budget vacances. La seule appréhension de Soizic, c'était de laisser ses clefs à des inconnus "_Mais finalement, on a le temps de discuter sur le site internet et de faire connaissance. J'ai d'ailleurs fait des rencontres très sympas. Sur Homelink, on paie une cotisation pour s'inscrire, donc je pense qu'il n'y a que des gens sérieux."

_

Je n'ai jamais eu le moindre problème et en partant, les gens laissent un petit mot pour dire que tout s'est bien passé !

Il existe tout de même des systèmes de caution ou d'assurance sur les différents sites internets d'échange de maisons. Chaque année, 116 000 français adoptent l'échange de maison. Soit 10 fois plus qu'il y a dix ans. Et comme il n'y a pas d'échange d'argent, même les locataires peuvent s'y essayer... même s'il est conseillé d'en toucher deux mots à son propriétaire.