Les Échelles : des chèques cadeaux pour encourager la population à consommer près de chez elle

"L'objectif c'est de soutenir le commerce local après l'épreuve du Covid. On souhaitait pourvoir les aider après cette épreuve" explique Cédric Vial, maire des Échelles en Chartreuse. Depuis ce lundi, des chèques cadeaux sont en vente à l'office de tourisme de la commune savoyarde pour encourager la population à consommer local et relancer l'économie du village.

Ça va inciter les gens à acheter un peu plus sur la commune - Gilbert, habitant des Échelles

"Juillet, août septembre, on a eu une baisse d'activité par rapport à la crise sanitaire. 10 à 15% de baisse de chiffre d'affaire. Les anciens ne viennent plus aussi parce qu'ils ont peur" note Audrey Pellegrini, coiffeuse sur les Échelles. "Etant commerçante depuis 10 ans ici, c'est bien que la mairie nous soutienne" poursuit-elle.

Audrey Pellegrini devant son salon de coiffure aux Échelles. © Radio France - Bastien Thomas

Une opération bien accueillie par la population dans les rues des Échelles. "Très bonne initiative pour forcer les gens à consommer sur place" dit Stéphanie. "Surtout qu'aux Échelles, on a tout ce qu'il faut" note-t-elle encore. Même avis pour Denise. "Faut que les clients restent au pays quoi ! Qu'on fasse marcher nos commerces et les garder autant que possible" lâche-t-elle.

Une opération menée par la municipalité

Chaque chèque aura une valeur de 10 euros et pourra être dépensé dans 19 commerces partenaires. Tout le monde pourra en acheter, qu'il soit résident ou non des Échelles. Seulement, ces chèques ne pourront être dépensés que dans les boutiques de la commune. "Quand on achète pour vingt euros de chèques cadeaux, la mairie en offre un en plus" explique Anaïs Batier-Génève de l'office de tourisme des Échelles. "Il y en aura un vert, à dépenser dans tous les commerces. Et un bleu, celui offert, à utiliser seulement dans les boutiques non alimentaires" poursuit-elle.

La rue principale de la commune des Échelles. © Radio France - Bastien Thomas

"Cela concerne la boulangerie, l'épicerie, le salon de coiffure mais aussi une carrosserie" détaille Anaïs Batier-Génève. "Des magasins de tout type" continue-t-elle encore. "C'est pour essayer de faire venir du monde dans tous les commerces, même si on n'a pas forcément l'habitude d'y aller" conclut-elle.

La maire des Echelles a donc investi 10 000 euros dans cette opération. Une somme récoltée lors de la vente de visières de protection pendant le confinement, en lien avec une entreprise locale. Et il a été décidé de réinvestir cet argent pour redynamiser le secteur économique de cette petite commune de Chartreuse.