Les "Ecopla" reçus à Bercy :"il faut explorer toutes les pistes pour sauver les emplois"

Christophe Chevalier l'un des porte-paroles des salariés d'Ecopla attend beaucoup de la table ronde organisée ce mardi matin au ministère de l'économie et des finances à Paris

Invité de France Bleu Isère matin à 7h45, Christophe Chevalier, ex salarié d'Ecopla assure vouloir "explorer toutes les pistes pour garder le savoir-faire en Isère et sauver les emplois", malgré le rejet de la justice de leur projet de Scop. "Le rejet portait sur la forme et non pas sur le fond, la justice a jugé en droit et non pas en regardant l’intérêt supérieur du pays, il faut donc continuer à se battre" déclare Christophe Chevalier qui n’exclut pas qu'Ecopla devienne un sous-traitant du groupe italien Cuki qui a racheté les machines. "Il faudrait voir les clauses et les règles de cette sous(traitance mais pourquoi pas" confie celui qui préfère évidemment une scop et en appelle du coup aux candidats de la primaire socialiste pour que celui qui gagnera porte une "loi Ecopla" qui favoriserait les scops.