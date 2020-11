Les éditions La Bouinotte s'adaptent et font le dos rond en ces temps de confinement

Sale temps pour le monde du livre, avec la fermeture des librairies limitées au "click and collect" et le report de nombreuses sorties par les maisons d'éditions. Pour autant, à Châteauroux La Bouinotte trace sa route et s'adapte pour s'en sortir.

"La bouinotte, va plutôt bien". C'est son directeur, Gilles Boizeau, qui l'affirme alors que la crise sanitaire et économique du moment frappe le monde du livre de plein fouet. "On avait anticipé cette deuxième vague, on a mis en place différents dispositifs pour exister auprès de notre public, avec des envois de mailing, la préparation de notre site internet, qui s'améliore. Et puis le réseau des maisons de presse est toujours existant, et il continue de vendre la presse comme le livre." La Bouinotte a par ailleurs choisi de maintenir son calendrier des prochaines parutions. "Il y a une grosse appétence de la part des lecteurs, on l'a vu lors du premier confinement."

Je n'ai pas de problème avec les décisions gouvernementales

Pas question pour Gilles Boizeau d'accabler le gouvernement qui a classé le livre comme produit non essentiel. "Il y a un virus, il faut lutter contre. La situation est telle qu'elle est et on fait avec, et il y a des moyens pour continuer à vendre nos livres."