Les Ehpad d'Indre-et-Loire ouvrent leurs portes aux demandeurs d'emploi pour susciter des vocations

Ce n'est pas nouveau mais la crise sanitaire accentue encore un peu plus le phénomène. Les métiers du grand âge ont d'énormes difficultés à recruter. Pénibilité du travail, petits salaires, manque de reconnaissance, les raisons sont diverses. Pour tenter de susciter des vocations, les Ehpad d'Indre-et-Loire innovent. Avec l'appui de Pôle Emploi, de l'Agence Régionale de Santé et des conseils régionaux et départementaux, ils ouvrent leur portes aux chômeurs tout ce mois-ci dans le cadre de l'opération "Un emploi près de chez moi".

À l'Ehpad Val de Brenne d'Auzouer-en-Touraine, ils sont une quinzaine de demandeurs d'emploi à avoir fait le déplacement, mardi 9 novembre. Après un rapide petit tour du propriétaire, l'entretien d'embauche peut commencer. À la différence près qu'ici, c'est l'Ehpad qui se vend, pas le candidat.

Miser sur le contact humain

Deux agents de service hospitaliers (ASH) évoquent les différentes facettes de leurs métiers en axant leur discours sur l'aspect humain. "Ici, les résidents sont chez eux, vous les croisez tous les jours, vous tissez des liens bien plus important qu'à l'hôpital. Ils vous parlent de leur vie, vous connaissez leurs habitudes, c'est très enrichissant."

Et quand arrive le moment d'évoquer la toilette, on prend quelques pincettes. "Evidemment, vous serez aussi confrontés à la nudité de personnes âgées, à leurs humeurs, mais avec du savoir-faire et du savoir-être, on s'en sort toujours." Si cela freine quelque peu les ardeurs de trois chômeurs, qui préfèrent partir, les autres semblent plutôt emballés. "Je me suis occupé de mon papa qui était sous oxygène, je le changeais et lui donnais à manger, explique Stéphanie, ça ne me pose pas de problème. Le contact humain m'intéresse beaucoup donc je pense que je vais postuler."

Un problème de turnover

Au final, 10 CV ont été déposés pour les 6 postes d'ASH en CDI à pourvoir au printemps à Auzouer-en-Touraine, Amboise, Bléré et Montlouis-sur-Loire qui dépendant de l'hôpital d'Amboise. Mais Anne Doucet reste prudente. La cadre de santé qui gère les établissements du secteur sait d'expérience que beaucoup ne tiennent pas six mois.

"Le turnover c'est extrêmement déroutant pour tout le monde, assure-t-elle. Pour les résidents et pour les équipes. Car on construit et déconstruit sans arrêt des plannings et on a beaucoup recours à l'intérim. Si on ne fidélise pas, on ne peut pas avancer. Après, je ne promets pas le pays des bisounours. Je suis honnête et je préfère dire et montrer la réalité de nos métiers, sinon, on se retrouve avec des personnes qui partent très rapidement parce qu'elles se rendent compte que cela ne leur correspond pas. Et ce n'est plus possible de fonctionner comme ça."

En décembre, une semaine de stage sera proposée aux candidats pour voir s'ils sont toujours autant attirés. Ensuite, ils auront droit à deux formations de deux semaines en février.