Les Ehpad du Limousin se préparent pour la campagne de la troisième dose

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la troisième dose sera disponible dans les Ehpad dès le 12 septembre. Un nouveau vaccin pour les résidents qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois. Les directions se préparent déjà pour cette nouvelle campagne vaccinale.

Les réunions se sont enchaînées ce jeudi dans tous les Ehpad de Corrèze et de Haute-Vienne afin de préparer la nouvelle campagne de vaccination. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a expliqué que la troisième dose de vaccin arrive dans les maison de retraite à partir du 12 septembre.

Tous les résidents sont concernés si, et seulement si, ils ont reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois. Divers études montrent aujourd'hui que ce rappel est nécessaire car le vaccin perd de l'efficacité avec le temps notamment face aux nouveaux variants.

Première mission pour les directeurs d'Ehpad : recenser le nombre de séniors volontaires. Ces résidents vont être consultés dès ce vendredi 27 août. S'ils ne peuvent plus donner leur consentement, c'est leurs familles ou le référent qui seront sollicités.

Une attente des résidents et des familles

Les autorités de santé espèrent obtenir les mêmes résultats que pour la première campagne. Aujourd'hui en moyenne, 95% des résidents en Haute-Vienne et en Corrèze ont reçu leurs deux doses.

Pour François Bonnet, directeur de l'Ehpad de Merlines en Corrèze, il y a aujourd'hui une vraie demande de la part des résidents : "On m'apostrophe pour me demander quand arrive la troisième dose. Nos résidents suivent les informations et ils ne veulent pas de nouveau être empêchés de voir leur famille ou de sortir."

Pour Stephan Meyer, médecin coordonnateur en Haute-Vienne, les équipes sont prêtes pour cette nouvelle campagne : "Nous sommes maintenant habitués, les doses seront là. Tout le monde connaît son rôle. J'ai aussi croisé de nombreuses familles en Limousin qui comprennent l'utilité de cette troisième dose pour nos aînés."

Les commandes seront effectuées dès lundi prochain. Si le début de la campagne annoncé par Jean Castex est pour le 12 ou 13 septembre, en Limousin cette campagne doit commencer dans la deuxième quinzaine du mois de septembre.