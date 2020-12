Les EHPAD du nord Franche-Comté invitent les résidents à fêter Noël dans les établissements

Le nouveau protocole dans les Ehpad, applicable du 15 décembre au 3 janvier, mise en place par le gouvernement permet d'assouplir les mesures dans les établissements pour Noël et le Nouvel an.

La sortie des personnes âgées reste autorisée dans les EHPAD du nord Franche-Comté du 15 décembre au 3 janvier, conformément au souhait du gouvernement, mais pour autant les directeurs d'établissements invitent les résidents et les familles à éviter de passer ces "moments conviviaux" avec les personnes âgées en raison de la crise sanitaire dans la région Franche-Comté. En effet, fin de semaine dernière 160 patients étaient hospitalisés dont 19 en réanimation.

La totalité des EHPAD du nord Franche-Comté souhaite limiter les sorties des résidents

Lucille Grillon directrice du pôle personnes âgées pour la Fondation Arc-en-Ciel et animatrice du collectif EHPAD qui réunit un peu moins d'une trentaine établissements du nord Franche-Comté explique ne pas être "en mesure de l'interdire, mais on demande à chaque résident et famille de bien réfléchir aux bénéfices de cette sortie et à tout ce que cela va impliquer comme conséquences : savoir si quelques heures de sortie vont compenser ces 7 ou 10 jours d'isolement.

"Il y a eu un volet très sanitaire sur le premier confinement et un volant plus sur le lien social sur le deuxième confinement. On a un équilibre instable, mais sécurisant et ouvrir les établissements pour ces fêtes, c'est briser cette équilibre et faire prendre des risques. C'est peut-être passer des bons moments pour les bonnes fêtes de Noel et s'annoncer un mois de janvier compliqué derrière si le Covid-19 rentre dans les établissements. Il y a des risques pas seulement individuels mais collectifs" ajoute la représente de ce collectif qui regroupe tous les EHPAD du nord Franche-Comté.

Un isolement difficile à vivre

Pour pouvoir sortir de l'EHPAD, il faudra vivre une période d'isolement d'au moins 7 jours selon la directive du gouvernement. Pour la famille Ganzer, c'est non, le père Elie, 94 ans, résident à la Résidence du Parc à Audincourt, dans le Doubs a refusé de passer Noël en famille pour cette raison explique son fils Michel : "Ce n'est pas moi qui refuse, mais mon papa. Lors d'un appel hier soir, il m'a dit qu'il ne voulait pas sortir de l'établissement car ensuite il serait de nouveau confiné 7 jours dans sa chambre. Il n'en a pas envie, c'est très difficile et on peut l'imaginer. Rester confiné dans une chambre toute la journée uniquement avec des personnes qui viennent vous faire la toilette, c'est un peu _traumatisant_. Il préfére participer à la vie de l'EHPAD, retrouver une vie sociale interne à l'établissement. D'autre part, dans sa décision de ne pas sortir pour l'instant, c'est que début novembre il a été testé positif au coronavirus, il était bien malade, il ne souhaite pas se fatiguer, une sortie en famille c'est compliqué aussi à organiser, et il a encore quelques soins".

La magie de Noel aura lieu dans les EHPAD assure un directeur d'établissement

Robert Creel, directeur général du pôle gérontologique Claude Pompidou qui gère la résidence Vauban, la résidence Pierre Bonnef à Belfort, ainsi que la résidence la Rosemontoise à Valdoie rappelle l'importance pour les résidents d'éviter de se rendre chez leurs familles : "ce qu'il faut regarder c'est la capacité de l’hôpital de Trévenans de pouvoir recevoir et soigner correctement si nous avons des résidents positifs ayant besoin d'aller à l’hôpital. Les fêtes de fin d'années c'est quelque chose de très important pour les familles et pour les résidents mais est ce que vous pouvez imaginer que dans toutes les familles il va vraiment y avoir 6 personnes et qu'on va jamais s'embrasser? Il faut être prudent, le nord Franche -Comté a vécu des _catastrophes_. On nous reprocherait de ne pas avoir mis toutes les chances du coté des résidents. Les résidents auront la magie de Noël, même si on ne peut pas remplacer les familles, nous allons organiser des manifestations importantes".