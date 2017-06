Les EHPAD et l'action de l'Etat en Indre-et-Loire à la session du Conseil départemental

Comment organiser mieux la prise en charge des personnes âgées dans le département ? avant de répondre à la question, le Conseil Départemental a d'abord fait une étude sur une dizaine d'EHPAD publics et privés du département. Le Préfet a passé son grand oral sur l'action de l'Etat face aux élus.

Le Département prépare un schéma sur l'autonomie des personnes âgées en novembre. Avant cela, une étude a été menée sur une dizaines d'EHPAD publics et privés et le constat est simple, ce modèle de prise en charge ne correspond plus forcément à ce que souhaite les familles et les personnes âgées.

Il faut comme le dit Fabrice Perrin en charge de la Direction sociale au Département d'Indre-et-Loire ,mettre l'imagination au pouvoir et revoir les modes d'accueil :"il faut travailler sur des solutions alternatives, de type accueil de jour, accueil de nuit ou même temporaire pour dédramatiser peut-être l'entrée en EHPAD. Il faut aujourd'hui réfléchir à des habitats qui permettent aux personnes âgées de demeurer chez elles le plus longtemps possible mais pourquoi pas penser des villages seniors avec les services qui permettraient de mutualiser les services d'aide à domicile. On est sur un modèle à bout de souffle, et il faut maintenant varier l'offre faite aux résidents et à leurs familles."

Le conseil départemental présentera en novembre prochain son schéma départemental sur l'autonomie des personnes âgées. Actuellement la part du département dans cette prise en charge est de quelques 70 millions d'euros

Il faut trouver un juste équilibre pour accueillir les aînés, rassurer leurs familles et prendre en compte les difficultés que peuvent rencontrer les personnels.

Grand Oral pour le Préfet d'Indre-et-Loire devant les élus des territoires tourangeaux

Un grand oral qui a permis à Louis Le Franc pendant plus d'une heure de passer en revue l'ensemble de l'action de l'Etat en 2016 dans le département : de la sécurité et la délinquance, au tourisme et à l'environnement en passant par la protection des populations face aux risques inondation ou industriel. Le Préfet a également tenu à faire comme il dit un focus sur l'agriculture et n'a pas mâché ses mots sur le bilan du centre de déradicalisation.

Délinquance et sécurité : 3391 faits ont été enregistrés d'atteinte aux personnes en 2016, un chiffre en hausse de près de 3% par rapport à 2015. Pour ce qui est des atteintes aux biens, en zone Police et Gendarmerie, plus de 17 000 faits ont été enregistrés en 2016, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2015. Quant à la baisse de l'insécurité routière, elle est liée selon le Préfet à une hausse des contrôles routiers. 34 personnes ont été tuées sur les routes du département l'an passé.

Le préfet a longuement évoqué également l'état d'urgence instauré depuis maintenant 2 ans : Les personnes radicalisées, ou qui en présentent le profil, ont fait l’objet d’un suivi régulier a dit le Louis Le Franc. Les forces de l’ordre ont sécurisé des sites sensibles ou des lieux touristiques comme des châteaux très fréquentés, mais aussi des grands évènements tels que les retransmissions publiques des matchs de l’Euro 2016, marchés nocturnes d’Amboise et de Chinon, marchés de Noël, Festival Terre du Son…

Centre de déradicalisation de Pontourny : un échec total

Le Préfet d'Indre-et-Loire a également répondu à une question d'un élu sur le devenir du centre de déradicalisation de Pontourny. "c'est un échec total" a t il dit ... "" 30 personnes travaillent dans ce centre qui n'accueille personne ... "ça ne marche pas" a t il ajouté "aucun président aucun préfet ne peut une fois ces jeunes identifiés en faire des volontaires"

L'agriculture d'Indre-et-Loire connait de multi-crises, elle va mal - Louis Le Franc Préfet d'Indre-et-Loire

Le Préfet a tenu à faire un focus particulier sur ce secteur d'activités en Touraine, un secteur qui va mal a t il dit. Tout un arsenal de mesures fiscales, d'allégement de charges ou même d'allocation a été mis en place pour aider les agriculteurs les plus touchés à passer ce cap difficile : Plusieurs mesures ont été appliquées. En premier lieu, des dégrèvements d’impôt foncier ont eu lieu (un effort fiscal pour l’État en Indre-et-Loire de 4,8 millions d’euros).

506 exploitants agricoles ont sollicité des délais de paiement ou des remises gracieuses pour leurs impôts directs. Ils ont tous reçu un accord pour un délai de paiement. De son côté, la direction départementale des territoires a enclenché d’autres mesures d’intervention publique et d’allègement des charges (pour la MSA Touraine-Berry, le coût s’élève ainsi à 80 millions d’euros.)

Un discours sur l'agriculture applaudi par les élus du Conseil départemental

L'ensemble du rapport présenté par le Préfet est à retrouver sur le site de la Préfecture d'Indre-et-Loire : http://www.indre\-et\-loire.gouv.fr/