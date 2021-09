Les élections de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vaucluse ont lieu début octobre

25 élus vont être désignés par 24.000 électeurs inscrits au répertoire des métiers. Ils sont élus pour 5 ans et 16 d'entre eux siégeront également à la chambre régionale. Ils représentent les métiers de l'alimentation, des services, de la fabrication et du bâtiment.

Deux listes s'affrontent pour ce scrutin qui est organisé du 1 au 14 octobre. "La voix des artisans" soutenue par l'U2P, union des entreprises de proximité, est conduite par Yannick Mazette actuel vice-président de la chambre des métiers et de l'artisanat, le boulanger de l'Isle-sur-la-Sorgue est également président de la commission formation à la chambre régionale. L'autre liste "Fiers d'être artisans" est soutenue par la CPME et la fédération du BTP de Vaucluse elle est emmenée par Philippe Catineaud métallier au Thor.

On peut voter par courrier ou par internet

Chaque liste compte 35 noms, avec une parité par bloc de 5. Le 19 octobre à la publication des résultats on connaîtra les noms des 25 élus qui siégeront à la chambre des métiers et de l'artisanat et représenteront les 24.000 artisans vauclusiens. Une chambre des métiers a pour mission d'aider les artisans dans la gestion de leur entreprise. Elle gère aussi les centres de formation des apprentis. A noter que depuis la réforme qui a installé la régionalisation, le CMA 84 est devenue l’antenne Vaucluse de la chambre des métiers et de l’artisanat de Provence-Alpes-Côte d’Azur.