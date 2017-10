Les éleveurs corses confrontés à une pénurie de fourrage

La sécheresse toujours d’actualité en Corse, les éleveurs insulaires, déjà fortement impactés par l’été, sont contraints d’importer du fourrage pour nourrir leurs bêtes.

Rien ne va plus pour les agriculteurs corses. Ils doivent faire face à une pénurie de fourrage. Les fortes chaleurs de la période estivale, et l’absence de pluies significatives sur la région depuis plusieurs mois ont mis la profession en grande difficulté. Nourrir les bêtes est devenu un véritable casse-tête. Et les réserves de foin constituées pour passer l’hiver ont été en grande partie consommées.

Importer du fourrage, oui. Mais à quel prix? La FDSEA de Haute-Corse s'était emparée au début du mois d'octobre de cette problématique. A l'occasion de l'occupation des bureaux de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt à Ajaccio, l'organisation syndicale avait obtenu de l'Etat l'importation à titre gratuit de fourrage et d'aliments pour les bêtes. Or, les engagements verbaux n'ont toujours pas été honorés. Et la FDSEA menace désormais de procéder à de nouvelles actions.

La production de fourrage se dégrade

Habituellement, sur son exploitation, Jean-Darius Saliceti produit 3.000 bottes / an, 4.000 lors de très bonnes années. Mais voilà, depuis trois ans, les normes ne sont plus respectées. La production est en forte baisse. Le chiffre annuel atteint difficilement les 2.000 bottes. Conséquence, il faut acheter du fourrage. Jean-Darius Saliceti a dû ainsi importer sept tonnes de foin. Elles s’avèrent cependant insuffisantes. Quatre autres tonnes seront nécessaires pour satisfaire les besoins de son exploitation. Une importation qui aura un coût important puisque le prix de la tonne de fourrage s'établit à 100€.