Les élus ardennais dans la peau d’artisans

Pour la semaine de l’artisanat, la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes a proposé à certains élus locaux de partager le quotidien d’un artisan pendant quelques heures, pour se rendre compte de leur réalité sur le terrain. Son président, Bernard Detrez était notre invité ce jeudi.

Cette semaine, Régis Depaix, le maire de Montcornet s’est essayé au métier de Fleuriste. Le maire de Sedan, Didier Herbillon est devenu boulanger pendant quelques heures. Ce jeudi, Claude Wallendorff, le maire de Givet passe la matinée chez un fabricant d'écrous et de vis. Enfin vendredi, la députée Bérengère Poletti se mettra dans la peau d'une coiffeuse à Charleville-Mézières. "Cela permet de leur faire prendre conscience que sur leur territoire il y a des entreprises, parfois artisanales dans des petites communes et de leur montrer la problématique de ces entreprises et leurs difficultés au quotidien pour les faire vivre" explique Bernard Detrez, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes. L’occasion pour les élus de se rendre compte des difficultés quotidiennes des artisans et d’en tirer des leçons "Déjà se rendre compte qu’acheter son pain et le fabriquer c’est autre chose, donc voir toute la chaîne de fabrication c’est important" poursuit Bernard Detrez.

Moins de charges pour les artisans

A l’approche du premier tour de la présidentielle, les revendications des artisans sont les mêmes qu’il y a cinq ans. "Trop de charges et surtout trop de complexité. Ce que l’on cherche c’est de la simplicité. Si on prend le cas de l’apprentissage, il nous faut des conditions pérennes pendant des années, qu’elles ne changent pas d’une année sur l’autre" dit Bernard Detrez.

Encourager l’apprentissage

Les artisans ont du mal à recruter des apprentis pourtant certains secteurs sont en demande. "La difficulté c’est que les jeunes ne sont pas forcément mobiles parce que les entreprises ne sont pas toujours là où les jeunes habitent et puis il y a peu de moyens de déplacements dans les Ardennes hors agglomération. Donc des fois, ce n’est pas facile de trouver l’entreprise et le jeune à proximité pour que tout se passe bien" précise le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes.

La réforme du RSI, une promesse de plusieurs candidats à la présidentielle

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, face à un système complexe, la plupart des candidats à la présidentielle proposent de réformer le RSI, le Régime Social des Indépendants. "C’est un début de solution mais il faut être très prudent. On ne peut pas avoir de prestations sans avoir de cotisation donc des charges. Trouver l’équilibre entre les différents systèmes est très difficile. On était habitué à des caisses relativement indépendantes, là c’est un gros système qui effectivement a du mal à se mettre en place. Là encore, on attend une simplification et puis il faut que les acteurs des différentes caisses se mettent d’accord entre eux mais c’est trop complexe dans le quotidien. Une entreprise artisanale n’a pas de service comptabilité ou un service RH à sa disposition. Donc je pense qu’il faut aller vers des choses simples et compréhensibles pour tout le monde" dit Bernard Detrez, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes.