Les élus au chevet des 330 salariés de Valdunes,dont les deux sites nordistes sont menacés de fermeture

5 jours après l'annonce du désengagement de leur actionnaire, la colère ne retombe pas chez les salariés de Valdunes de Trith-Saint-Léger et Leffrinckoucke qui tirent la sonnette d'alarme depuis 1 an et demi, jusqu'au ministère de l'économie. Des tas de pneus brûlent devant l'entrée du site du Valenciennois, et Maxime Savaux, le délégué CGT annonce "une semaine noire" "rien ne sort, rien n'entre" prévient-il.

ⓘ Publicité

La CGT a décrété "une semaine noire" aucune production sur les deux sites nordistes de Trith Saint Léger et Leffrinckoucke © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des salariés qui ont reçu le soutien d'une dizaine d'élus toute la journée. Des conseillers municipaux de Trith-Saint Léger, Valenciennes, conseillers départementaux, régionaux mais aussi trois députés le communiste Fabien Roussel, LFI François Ruffin et RN Sébastien Chenu. Marine Tondelier la secrétaire nationale d'EELV est aussi venue une nouvelle fois sur le site.

Tous dénoncent une catastrophe sociale mais aussi stratégique et écologique d'une éventuelle fermeture de la seule usine qui fabrique encore des roues et essieux de train en France.

Pour Fabien Roussel, le patron des communistes, député de Saint-Amand les Eaux, l'état "doit tout de suite intervenir pour la sauver (l'entreprise), en entrant dans le capital, via la BPI (...) pour rendre la mariée plus belle, et faire en sorte d'attirer des investisseurs français".

loading

Des élus qui réclament au gouvernement d'intégrer Valdunes dans le futur plan de l'industrie verte

Même proposition de l'Insoumis François Ruffin qui appelle aussi l'état à mettre la pression sur l'actionnaire Chinois, comme ses collègues élus il réclame aussi que Valdunes fasse partie intégrante du futur plan industrie verte "Si jamais ça ne sert pas à maintenir le ferroviaire en France et Valdunes vivant, à quoi servira ce projet de loi ? À rien. Au moins qu’il y ait ça à l’intérieur. "

Marine Tondelier en appelle aussi à la SNCF qui commandait avant l'intégralité de ses pièces chez Valdunes et qui avait même signé le record du monde de vitesse grâce à des essieux de Trith Saint Léger "c'était une fierté nationale" rappelle l'écologiste sui souligne "la vraie synergie" qu'il y a dans le Valenciennois entre toutes les entreprises du ferroviaire avec Alstom Petite Forêt et Crespin. Aujourd'hui la SNCF commande en Espagne, Allemagne, République Tchèque et même Chine, "je veux que les dirigeants de la SNCF qui prennent ces décisions se confrontent au réel, c'est des vies, c'est notre avenir climatique, notre avenir industriel".

loading

En attendant des réponses, les salariés maintiennent leur grève illimitée, et appellent le ministre de l'économie à venir sur place. Leur direction et l'actionnaire chinois sont attendus demain à Bercy, jeudi ce sera au tour des syndicalistes.

Des salariés qui peuvent aussi compter sur la solidarité des habitants de la commune, le collectif Bien Vivre au Poirier organise une collecte en porte à porte et dans les commerces de la ville pour abonder la caisse de grève.