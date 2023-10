Les élus de Cerdagne s'opposent au projet immobilier dans l'ancien centre de cure des Escaldes, à Angoustrine

Les élus de Cerdagne (Pyrénées-Orientales) s'unissent pour faire renaître les cures aux Escaldes, bâtiment de 20.000 mètres carrés à Angoustrine : l'ancien centre de cure et de rééducation, inoccupé depuis 2015. Le propriétaire actuel, l'Assurance maladie, prévoit de le vendre à un promoteur immobilier pour en faire des appartement en résidences secondaires. Pourquoi les élus s'y opposent ? Georges Armengol, le président de la Communauté Pyrénées-Cerdagne et maire de Saillagouse répondait aux questions de Simon Colboc sur France Bleu Roussillon, ce mercredi.

"Nous avons vécu un assassinat avec la fermeture des Escaldes et la suppression de plus de 150 emplois. Aujourd'hui on vit une deuxième épreuve avec le meurtre qui se prépare (...) On enlève de la cohérence au territoire et au projet initial," dénonce Georges Armengol, le président de la Communauté Pyrénées-Cerdagne. Selon le maire de Saillagouse, il y a déjà plus de 60% de résidences secondaires sur ce territoire.

Christian Pallares, le maire d'Angoustrine s'y oppose également : "Nous allons subir cette vente. Il n'y a aucune visibilité, on ne sait pas si ca sera du public ou du privé, combien d'habitants ce projet contient. Ca pose aussi question sur les besoins en eau. On est pas contre la vente, il faut bien que ce bâtiment soit repris. C'est un patrimoine, il faut qu'il soit repris, il faut aussi penser à la création d'emplois."