La commission municipale dacquoise, créée en Avril dernier et chargée de réfléchir à l'avenir financier de la Feria de Dax, part en observation. Les élus vont se rendre compte sur place de ce changement majeur cette année à Bayonne. Les fêtes payantes.

Dax, France

Pour entrer aux fêtes de Bayonne à partir de ce vendredi 10h et jusqu'à lundi 2 heure du matin, il faut avoir un bracelet. Huit euros pour les non-bayonnais de plus de 16 ans. Faut il transposé cela à Dax, c'est ce que vont aller observer les élus Dacquois.

Cinq élus de la majorité et cinq élus de l'opposition, ainsi que des directeurs de service de la mairie, voici le cortège dacquois qui se rend dès ce vendredi matin aux fêtes de Bayonne. Ils seront accueillis par leurs homologues bayonnais. Un début de matinée d'abord festif, avec le réveil du roi Leon, puis un repas et puis au boulot. Une longue réunion où les fêtes bayonnaises seront présentées dans leur ensemble : sécurité et hygiène entre autre au programme. Mais ce qui intéresse tout le monde, c'est l'entrée payante.

Observer et rendre compte

Les élus dacquois vont donc faire le tour du périmètre payant, voir comment cela se passe avec le flux des festayres qui doivent montrer leur bracelets pour entrer, passer par les guichets là ou ces bracelets sont vendus, bref observer, se faire une idée de la possibilité de transposition du modèle économique bayonnais à Dax. Car si aujourd'hui la Feria de Dax reste à l'équilibre financièrement, qu'en sera t il demain ?

Chaque année les frais augmentent et l'année prochaine il faudra, en plus, payer une partie du déploiement des forces de l'ordre. Une fois rentrés à Dax, une synthèse de cette journée sera réalisée. Au printemps prochain, les travaux de cette commission municipale seront présentés à Elisabeth Bonjean, la maire de Dax. C'est peut-être à ce moment là qu'on saura si la Feria de Dax 2019 sera payante.