Les élus de Haute-Saône se mobilisent pour sauver les meubles Parisot, en redressement judiciaire

Saint-Loup-sur-Semouse, France

Plusieurs élus de Haute-Saône sonnent la mobilisation pour l'entreprise de meubles Parisot SAS, installée à Saint-Loup-sur-Semouse. Ce site est placé en redressement judiciaire depuis le 5 juin, avec une période d'observation de six mois et sous la protection du Tribunal de commerce de Dijon.

Dans un communiqué, les élus annoncent qu'une réunion sera organisée "prochainement" au ministère de l'Economie, à Paris, sur ce dossier. Pour l'instant, aucun plan social n'est prévu d'après ces élus qui ont rencontré la direction et les actionnaires le 7 juin. Ils affirment qu'ils "resteront engagés pour défendre la pérennité du site (...) et seront très attentifs à l'évolution de la situation de l'entreprise et à l'évolution de l'emploi".

Une entreprise familiale et historique

L'entreprise Parisot SAS fournit l'enseigne Ikea en meubles de chambre et de salle à manger. Fondée en 1936 par Jacques Parisot, elle représente un fleuron de l'industrie régionale et emploie aujourd'hui 514 salariés à Saint-Loup-sur-Semouse.

Ces élus signataires sont les députés Barbara Bessot-Ballot et Christophe Lejeune, les sénateurs Alain Joyandet et Michel Raison, la présidente de région Marie-Guite Dufay, le président du Conseil départemental Yves Krattinger , le président de la communauté de communes Anthony Marie et le maire de Saint-Loup-sur-Semouse Thierry Bordot.