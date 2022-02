Les élus du Grand Belfort vont enquêter sur les délocalisations de General Electric

C'est suffisamment rare pour le signaler : majorité et opposition se sont entendues sur ce point, ce jeudi 3 février, pour voter une motion commune. Les élus vont lancer une enquête sur un manque à gagner important de la collectivité. C'est la CVAE (la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qu'on appelait auparavant la taxe professionnelle) qui est en forte baisse.

La collectivité a enregistré une baisse de 700.000 euros par rapport à l'année dernière. Elle est passée de 7,9 millions à 7,2 millions d'euros. Le manque à gagner s'élève même à dix millions d'euros sur les cinq dernières années.

Une preuve de la défiance des élus

Et la principale entreprise mise en cause, c'est General Electric. L'entreprise est-elle coupable de délocalisations illégales ? Les syndicats l'affirment depuis longtemps. Les élus veulent en avoir le cœur net. Ils vont donc confier le dossier à un cabinet d'études.

Le président du Grand Belfort, Damien Meslot, n'hésitera pas à porter l'affaire en justice, si des irrégularités sont mises à jour. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Le président du Grand Belfort, Damien Meslot, entend bien aller jusqu'au bout de la procédure. "Si des choses ne sont pas conformes à la législation française, nous engagerons des voies de recours, dit-il. Cela nous semble tout-à-faite normal." La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est en effet un impôt très important pour le développement des communes.

L'élue d'opposition Mathilde Regnaud estime que l'entreprise General Electric s'est elle-même mise dans une situation délicate. © Radio France - Jean-Michel Nagat

L'idée de cette motion revient à la principale opposition du Grand Belfort, la Gauche et les écologistes de la liste "En commun pour Belfort". Pour sa chef de file, Mathilde Regnaud, les choses sont très claires. General Electric est le principal responsable de cette situation. "GE n'a pas respecté ses engagements sur le site de Belfort, avec des suppressions d'emplois en cascade, affirme-t-elle, et _la collectivité sait qu'elle ne peut plus compter sur GE. Cette entreprise doit respecter ses engagements et payer ses impôts._"