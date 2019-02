Les élus nancéiens mobilisés pour aider la manufacture Daum

Nancy, France

Ce n'était pas prévu sur les cartons d'invitation. Au cours d'une visite de la manufacture Daum à Nancy, le président de la Métropole du Grand Nancy, André Rossinot a appelé à la mobilisation générale des élus et de l'Etat pour aider la manufacture Daum, qui fête ses 140 ans. Une entreprise fragilisée, selon sa direction, par des travaux de remises aux normes exigés par la préfecture de Meurthe-et-Moselle sur son site de production de Vannes-le-Châtel, dans le Toulois. En effet, l'entreprise n'est plus aux normes en matière de protection incendie et de pollution des eaux.

Pas de solution selon Daum

Selon un arrêté préfectoral du 21 septembre 2018, Daum a trois ans pour réaliser ces travaux. Un délai plus long que celui évoqué dans un premier temps mais trop court pour Daum qui demande six à huit ans pour réaliser ces investissements d'environ 2,5 millions d'euros. Daum ne peut respecter les demandes de la préfecture, selon la présidente Myriam Pariente :

"Si vous me demandez mes solutions aujourd'hui, je n'en n'ai pas. On a fait toutes les études qu'on pouvait faire. La solution, c'est de tout arrêter chez Daum et de ne faire que de la tuyauterie et tout ce qu'on me demande de faire."

L'un des vases de la collection Daum © Radio France - Cédric Lieto

Selon Myriam Pariente, c'est la pérennité de la société qui est en jeu. André Rossinot appelle donc les élus locaux (mairie, métropole, élus du Toulois, région) à soutenir la manufacture. Il s'y investira personnellement. Il demande également à l'Etat de se mobiliser pour trouver une solution :

"Le préfet, il a à appliquer des lois [...] On n'est pas sur un lieu ordinaire et c'est pour ça qu'il ne faut pas être qu'administratif. Il faut l'être, ça finira comme ça mais il faut aussi que les gens se parlent."

L'Etat a déjà donnée selon le préfet

Ce qu'espèrent Daum et les élus locaux, c'est un allongement du délai et peut-être une aide financière de l'Etat. Des demandes auxquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard adresse une fin de non-recevoir :

"Etant donné leur rentabilité difficile, le fait qu'elle ait été reprise il y a quelques années par un investisseur, que nous soyons très attachés à cet outil de production locale, j'ai pris une mesure de grande souplesse, assez généreuse le 21 septembre et je déduis de cette conférence de presse que l'on me remercie d'avoir pris cet arrêté [...] Cet échéancier a été décidé et naturellement, on ne va pas le modifier tous les six mois."

Les positions semblent aujourd'hui difficilement conciliables. Un comité de suivi réunissant les élus locaux, l'entreprise et le sous-préfet de Toul est prévu le 8 mars prochain.