EN IMAGES - Les emballages de demain conçus à Pouzauges

Mecapack veut conjuguer les 3 R: Réduire, recycler et réemployer

D'énormes bobines de films plastiques tout ou partie recyclables sortent des machines conçues dans cette usine discrète de Pouzauges, Mecapack. "On fournit la mécanisation, le processus, qui va permettre d'assurer la conservation et le transport du produit" explique Nicolas Ducept président de Mecapack. Quand il pense emballage le consommateur pense pollution, et l'objectif prioritaire de l'entreprise est donc de réduire l'impact environnemental. Pas le choix car en 2030 chaque emballage devra être entièrement recyclable.

ⓘ Publicité

Le polyéthylène utilisé ici est ensuite recyclable et emballe des sachets de plats comme des pâtes. D'autres barquettes utilisent majoritairement du carton.

A côté du plastique et du carton l'emballage dans des plats inox revient également en force. La cuisine centrale d'Angers vient ainsi de l'adopter. Et une filiale a récemment ouvert en Espagne.

Ces énormes machines de Mecapack servent ensuite à des emballages divers, plastiques, carton, ou inox © Radio France - Yves-René Tapon

Ces films plastiques permettent d'emballer des coquillettes © Radio France - Yves-René Tapon

L'inox revient en force avec un film plastique ou un couvercle - au choix- pour isoler le tout © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading