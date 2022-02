"Les embauches, on n'en entend pas parler" : les inquiétudes de la CGT, à l'usine Renault du Mans

Inquiétudes à l'usine Renault du Mans. Alors que la direction souligne une amélioration des perspectives après deux années sous pandémie, la CGT dresse un bilan plus contrasté notamment sur les questions d'emploi. Le syndicat appelle à la grève lundi 21 février.

La CGT méfiante sur la production de pièces de véhicules électriques

Parmi les points qui crispent le syndicat, il y a la réorientation de la production de Renault vers les véhicules électriques. L'usine mancelle participe à ce changement national et doit à l'avenir fabriquer plus de pièces de voitures électriques. "On pense que la stratégie du tout-électrique n'est pas bonne", explique le secrétaire général de la CGT de l'usine du Mans, Christian Janvier. "Car les salaires des français ne suivent pas les prix des voitures électriques, ce qui impactera notre production."

Le secrétaire général de la CGT de l'usine Renault du Mans, Christophe Janvier. © Radio France - Solène Gardré

Côté direction, le porte-parole de l'usine Jean-François Doidy nuance : "Si les pièces de châssis pour véhicules électriques sont différentes de celles qu'on fait aujourd'hui, cela reste des pièces de châssis. Ce sera toujours les mêmes composants, et donc en termes de volume de pièces à fabriquer cela aura assez peu d'impact", estime-t-il. Mais la CGT trouve cela trop optimiste et martèle : "Les prix d'entrées d'un véhicule de première gamme sont chers. Si les gens ne peuvent pas acheter de voitures, on aura automatiquement moins de travail."

En termes d'activité, le direction ne peut d'avantage préciser l'année à venir. "La demande suivra ce que le groupe vendra dans le monde entier", résume Jean-François Doidy.

Des promesses d'embauche au niveau national, mais pas d'effets observés

Pour la CGT, ces incertitudes sur la production pèsent sur l'emploi. "Les embauches, on n'en entend toujours pas parler", déplore Christian Janvier. "On a des intérimaires dont on n'arrête pas de demander l'embauche. Il y a des gens qui vont partir alors qu'ils ont un savoir-faire. Les salariés qui ont formé ces personnes en ont marre du turn-over. De former sans arrêt les gens, alors qu'on a déjà des gens compétents qu'on devrait garder. Mais ce n'est pas la politique de Renault."

La CGT réclame l'embauche des intérimaires et demande une augmentation générale des salaires. Le syndicat appelle à la grève lundi 21 février.