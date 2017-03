Les emplois de l'Intermarché de Laroque sauvés

Le tribunal de commerce de Montpellier a accepté ce vendredi l'offre de reprise faite pour l'Intermarché de Laroque (Hérault). Les 36 emplois sont maintenus.

"C'est une très bonne nouvelle!" se félicite Mathieu Guy, le secrétaire général de l'union locale de la CGT.

Ce vendredi, le tribunal de commerce de Montpellier a accepté l'offre de reprise faite pour l'Intermarché de Laroque, près de Ganges. Les 36 salariés du supermarché gardent leur emploi.

Cet Intermarché, qui appartenait à un "indépendant" affilié à l'enseigne, est finalement repris par la chaîne nationale d'Intermarché, après un placement en redressement judiciaire.

"Maintenant ce que nous voulons, c'est que des travaux soient faits et que la clientèle revienne dans le magasin" indique Mathieu Guy. Le supermarché a besoin de rénovation : "les rayons sont absolument vides" et la station service fermée depuis plus d'un mois.