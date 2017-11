Les emplois sont en hausse de 5% ces 10 dernières années dans l'économie sociale et solidaire en Limousin

C'est un secteur en plein développement, qui crée des emplois, notamment en milieu rural : l'économie sociale et solidaire est à l'honneur ce mois-ci. Benjamin Coly, co-directeur de la Cress Nouvelle-Aquitaine, était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi pour en parler.

Le mois de l'économie sociale et solidaire s'ouvre cette semaine, une opération destinée à mettre l'accent sur ce secteur très présent en Limousin. Un secteur dynamique, nous a confirmé Benjamin Coly, co-directeur de la chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine (Cress), et responsable du site de Limoges.

12% de l'emploi dans la région !

L'économie sociale et solidaire, "c'est une économie vivante, des milliers d'emplois et d'initiatives lancées par des citoyens tous les jours", résume Benjamin Coly. Le Limousin en est fortement imprégné : 3.000 établissements et 28.000 employés, soit 12% de l'emploi en Limousin (même proportion en Nouvelle-Aquitaine).

Benjamin Coly répond à Jérome Edant Copier

Cela concerne en premier lieu le secteur social (aide à domicile, handicap, insertion) "c'est 50% des emplois", précise Benjamin Coly, "vient ensuite le champ associatif avec la culture et le sport, et les coopératives comme Saveurs fermières, ou dans le BTP, comme la SOPCZ". Pour toutes ces structures, l'idée, c'est de "faire les choses ensemble collectivement avec une envie d'émancipation".

Le secteur a gagné 5% d'emploi ces dix dernières années.

Et le secteur est en plein développement. "Les gens cherchent à se sortir de l'isolement. On nous a vendu l'auto-entrepreneuriat, mais les choses ne marchent pas comme ça !", explique Benjamin Coly, "on le voit avec les tiers-lieux qui se multiplient, les gens ont besoin de se rencontrer". L'économie sociale et solidarie a gagné 5% d'emplois ces 10 dernières années, "c'est le seul secteur qui génère autant d'emploi, et notamment en milieu rural".