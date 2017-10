Les employés de Grand Frais entament une grève illimitée sur le site de La Talaudière

Les employés de la plateforme logistique Cremlog de Grand Frais lancent une grève illimitée. Depuis 4 heures ce matin, ils bloquent les accès au site de La Talaudière. Grand Frais veut fermer le site, alors que le groupe est en pleine expansion. 100 emploies sont menacés.

C'est une nouvelle grève qui commence sur le site de Grand Frais à La Talaudière. En septembre, les employés s'était déjà mis en grève pour contester la décision du groupe de fermer le site, menaçant ainsi 100 emplois.

Grand Frais veut s'agrandir et ouvrir deux nouveaux sites, à Orléans et à Saint-Priest, dans le Rhône. Pour les employés, supprimer un site alors que la marque est en pleine expansion, c'est illogique et irrecevable. Ils se relaient depuis 4 heures ce matin pour bloquer l'accès au site.