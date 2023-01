Les employés de Lisi Medical en grève à Hérouville Saint-Clair pour de meilleurs salaires

Le mouvement est particulièrement suivi chez Lisi Medical. La société , basée à Hérouville-Saint-Clair près de Caen, fabrique des prothèses orthopédiques (hanche et genoux notamment). La production est totalement à l'arrêt ce jeudi 26 janvier. Environ 250 salariés sur 340 sont en grève selon la CFDT. En cause les négociations salariales annuelles. Les propositions de la direction ne satisfont pas les syndicats.

"La direction nous propose 3,5 % d'augmentation de salaires, 0,5% d'augmentation individuelle, et 800 euros de prime de partage de la valeur, détaille Christophe Mierunski, élu CFDT et secrétaire du CSE de Lisi Médical. Mais l'inflation est forte et les salariés ne s'y retrouvent pas." Les représentants du personnel réclament une hausse de 8%, "à négocier" précise le représentant syndical. Mais visiblement la direction n'entend pas discuter avant lundi. Ce qui provoque la colère des grévistes.

Contactée par France Bleu Normandie, la direction de Lisi Medical est restée injoignable.