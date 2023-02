Les employés du McDonald's d'Aix-les-Bains en grève pour dénoncer leurs conditions de travail

Des rats et des cafards au McDonald's d'Aix-les-Bains. C'est ce que dénonçaient samedi 18 février les salariés du restaurant. Ils se sont mis en grève, sans déposer de préavis, et se sont rassemblés devant le restaurant dans la matinée. Depuis le changement de direction en novembre dernier, ils estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées. En décembre, une pétition pour dénoncer ces conditions de travail a été signée par une quarantaine d'employés.

Franck*, a fait 3 semaines de stage au McDo d'Aix-les-Bains. "En stage, on est censés faire du service et de la préparation de commandes. Mais la plupart du temps, on m'a demandé de faire les corvées : couper les tomates et préparer les ingrédients", explique le jeune homme. "Au bout de trois semaine de stage, avec un employeur normal, on a souvent un petit pourboire. Là je n'ai rien eu, j'ai même perdu de l'argent parce qu'on m'a volé mes chaussures de sécurité au restaurant, que j'avais moi-même payées".

Des conditions d'hygiène alarmantes

Ce qui alarme aussi les employés, ce sont les conditions d'hygiène qui se sont fortement dégradées depuis le changement de direction selon eux. Un stagiaire raconte même avoir déjà vu un rat en sortant les poubelles. Lucie* est salariée du restaurant, elle explique : "On ne reconnaît plus du tout notre restaurant. La dégradation de l'hygiène est considérable, on a averti les services compétents, c'est à eux de gérer maintenant. Nous, on a fait le maximum".

Les employés étaient en grève et ont manifesté devant le restaurant samedi 18 février. © Radio France - Lolla Sauty--Hoyer

Un sous-effectif important

Un autre problème qui a poussé les employés à se mettre en grève, c'est le manque d'effectif. "Aujourd'hui, on est payés pour un poste mais on assure le travail de deux, trois, voire quatre personnes. Les équipiers sont épuisés". Le mois derniers au McDo d'Aix-les-Bains, il y a eu six départs dont deux burn-out.

Parmi les revendications des employés : l'augmentation des salaires. "Mais la communication est complètement coupée avec la direction. On n'a le droit à aucun avantage, aucune prime. A Noël, on nous a offert des chaussettes, c'est vraiment de la provocation", raconte l'employée.

"Le problème c'est qu'on a le souci de servir nos clients dans de bonnes conditions, mais on n'y arrive plus. Il ne faut pas oublié que les petites mains qui font les sandwich, c'est celles qui rapportent gros à l'employeur. C'est important qu'on soit considérés comme on le mérite", conclut la salariée.

Si la direction du restaurant n'entend pas les revendications des salariés, ils se disent prêts à reconduire cette grève.

*Les prénoms ont été changés