Les employeurs du secteur médico-social organisent une opération escargot à Toulouse ce mercredi matin

Journée de mobilisation, ce mercredi 28 septembre, des fédérations d'employeurs du secteur médico-social, du sanitaire et du social. Une opération escargot est prévue dès 9h30 au nord de Toulouse. Ils demandent des revalorisations de salaires et des garanties de financement.

Plus de deux ans après la consultation relative au Ségur de la santé, les mesures de revalorisation des professionnels du médico-social, social et sanitaire, font toujours l’objet d’inégalités entre le secteur public et le secteur privé non-lucratif dénoncent les fédérations d’employeurs du secteur médico-social. A Toulouse, huit organisations appellent à manifester ce mercredi matin, une opération escargot organisée à partir de 9h30 depuis le MIN (marché d'intérêt national), avenue des Etats-Unis. Les employeurs réclament l’application des engagements de l’Etat, pour revaloriser les salaires des personnels.

Le parcours de l'opération escargot qui débute ce mercredi à 9h30 :

L'opération escargot doit débuter à 9h30, au départ du Marché d’intérêt national de Toulouse, avenue des Etats-Unis, puis prendre l’avenue des Minimes, pour se rendre devant le conseil départemental, avant d'arriver place Saint-Etienne à la préfecture.

le parcours de l'opération escargot à Toulouse ce mercredi dès 9h30 - Associations sanitaires, médico-sociales et sociales à TOULOUSE

Une demande d'équité sur le plan salarial

Une partie des salariés sont "oubliés" dénonce Frédéric Hoibian, directeur général de l'association Adages (handicap social et prévention) et délégué régional de Nexem, la principale organisation professionnelle d' employeurs associatifs du secteur médico-social.

Les personnels logistiques et administratifs dans le domaine du handicap, les acteurs de la protection de l'enfance ne sont pas concernés par la revalorisation du Ségur. Il y a un souci d'iniquité. Cala représente un trou dans la raquette qui concerne 33% des employés en moyenne par fédération médico-sociale.

Frédéric Hoibian regrette qu'on ait voulu privilégier "les personnes au contact des usagers, mais ça dévalorise le reste du personnel et on perd en attractivité au vu des rémunérations qu'on propose pour des postes de cuisiniers par exemple, de comptables, de gestionnaires paie".

Une perte d'attractivité des métiers du secteur médico-social

Les salaires peu élevés, "on est en-dessous du SMIC dans le secteur médico-social et on paye des indemnités différentielles", aggravent la perte d'attractivité du secteur. Frédéric Hoibian plaide pour un rattrapage des rémunérations négociées dans les conventions collectives, car le retard est important alors que le pouvoir d'achat des salariés diminue au vu de l'inflation. "On ne trouve plus de soignants, d'aides-soignants, de personnels éducatifs, mais plus non plus d'administratifs".

Un problème de solvabilité des associations et fédérations

Frédéric Hoibian s'inquiète aussi de la solvabilité des associations et fédérations du médico-social : "il nous faut des garanties de financement de la part de l'Etat, sur ces revalorisations salariales qui pourraient advenir, mais les Conseils départementaux doivent suivre également; voire avancer car on ne peut pas s'endetter, faire des avances ad vitam".