Les énergies marines renouvelables dopent le port de Cherbourg

Faire de son port de commerce une des grandes vitrines des énergies marines renouvelables (EMR). Voilà l'objectif de Cherbourg-en-Cotentin. Un pari qui passe notamment par ces 39 hectares de terre-pleins gagnés sur la mer au niveau du quai des Flamands. Un investissement de 100 millions d'euros pour les collectivités. "C'était un pari un peu fou, risqué pour les collectivités au moment où les EMR en étaient encore à leurs prémices", explique le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte.

Au carrefour des grands projets éoliens en mer

Un pari qui prend encore plus de relief depuis quelques semaines. "Cette zone de 39 hectares, du port des Flamands jusqu'à la petite rade de Cherbourg, est dédiée aux EMR", note Yannick Millet, le directeur de Cherbourg Port. Le ballet des engins de construction et de terrassement s'intensifie. Du sable venant d'un peu partout en Normandie, des cailloux de la carrière de Montebourg... "On a entre 150 et 200 camions qui rentrent chaque jour pour livrer des matériaux sur le port", ajoute-t-il.

Quand le port est plein, le port est plein. Le trafic des EMR finit par venir. Les clients commencent à s'installer et les retours sont bons - Bertrand Marsset, Ports de Normandie

L'idée, c'est de faire un hub éolien. En d'autres termes, un espace d'entreposage de pales d'éoliennes. Pour le fleuron du port, l'usine "champignon" LM Wind Power qui flirte avec les 800 salariés, mais aussi d'autres géants du secteur. Ainsi, le terre-plein de Cherbourg est utilisé dans le cadre d'autres grands projets. "Courseulles, Fécamp, Saint-Brieuc également, qui n'était pas vraiment prévu au départ mais finalement les acteurs briochins ont trouvé intéressante la carte cherbourgeoise. On travaille aussi sur des perspectives écossaises et anglaises. Il y a des touches intéressantes", explique Bertrand Marsset, le directeur adjoint de Ports de Normandie.

Un espace plein jusqu'en 2025-2026

Les perspectives d'occupation des 39 hectares sont bonnes sur le long terme. L'espace est plein jusqu'en 2025-2026, et ensuite il y aura les champs éoliens au large de Barfleur. Les collectivités continuent leur travail de conviction auprès des industriels pour pérenniser l'activité éolienne en mer.

Autre grand défi, notamment pour l'agglomération du Cotentin : développer la stratégie du port au-delà de ses grilles. Car en plus des EMR, il y a le boom des liaisons avec l'Irlande. Le Cotentin compte profiter de son vaste territoire pour pourquoi pas construire des espaces, des parkings pour remorques à 20 ou 30 km du port. Profiter également des quelques quarante zones d'activités du territoire. Cela permettrait de libérer de l'espace sur le site et d'ancrer encore plus le port comme un des moteurs économiques de l'agglomération.