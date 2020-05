Les enfants de Beaumont-sur-Sarthe auront un repas de chef à l'école

Si on ne peut pas manger à la cantine parce qu'elle reste fermée, on va quand même bien manger le midi. C'est ce que vont se dire les enfants du canton de Beaumont sur Sarthe. A partir de jeudi, une trentaine d'entre eux vont avoir des repas fait maison par la cheffe de l'hôtel restaurant du chemin de fer.

Des boites écolos et un repas fait maison

"Nous avons commencé à travailler sur des plats à emporter pour les salariés des entreprises environ trois semaines après le début du confinement, souligne Stéphanie Hamelin, la gérante de l'hôtel restaurant du chemin de fer à Beaumont-sur-Sarthe. On a commencé avec de la livraison puis on a mis une sorte de drive. Et puis, ensuite, on a vu que les écoles rouvraient mais dans notre canton, qu'il n'y aurait pas de cantine. Et étant moi-même maman, j'ai voulu aussi faire des bons petits plats pour les enfants. C'est ainsi qu'à partir de ce jeudi, via les affiches devant l'établissement et les réseaux sociaux, j'ai déjà une trentaine de demandes pour les enfants. Pour cinq euros, nous allons proposer une boite repas entièrement en plastique, et sans vaisselle jetable. Pour les adultes, on travaille avec des bocaux, et pour les enfants, ce sera ce que l'on appelle une bento lunch avec plusieurs compartiments. Je livre les boites en fin de matinée et les récupère en début d'après-midi."

Pour le premier jour, il y aura des carottes râpées, un croque-monsieur maison, un fromage blanc et un brownie maison. Il était hors de question de faire du jambon chips. Les boites seront nettoyées et désinfectées chaque jour.

La salle de restaurant de l'hôtel du chemin de fer - @stéphaniehamelin

Avec les repas à emporter, 10% du chiffre d'affaires sauvés

"Avec ces repas, on sauve les meubles et on compte tous les jours chaque euro, poursuit Stéphanie Hamelin, la gérante de l'hôtel restaurant du chemin de fer à Beaumont-sur-Sarthe. On est une équipe de quatre personnes, et on bouge. On a tout construit il y a quatre ans et on est très attaché à ce que l'on fait. Aujourd'hui, on va chercher chaque euro qui nous fait avancer une journée de plus".

On aurait du faire un très beau mois de mai.

"Le mois de mai 2020 aurait du être splendide; il y avait les ponts avec les fériés du 1er et du 8 qui tombaient des vendredis, de nombreux anniversaires avec les bébés de l'an 2000 qui fêtaient leurs vingt ans, de nombreux mariages, sans compter toutes les manifestations autour des 24h. Aujourd'hui avec les repas à emporter, on sauve à peine 10% du chiffre d'affaires. En temps normal, on fait soixante couverts tous les jours et l'hôtel qui compte 10 chambres est occupé à 60% sur l'année".