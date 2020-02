Les enfants du Pôle Scolaire de Voulaines-les-Templiers en Côte-d'Or solidaires des Restos du Coeur

Dijon - France

Les enfants du Pôle Scolaire des Deux Rivières à Voulaines-les-Templiers se lancent dans un très beau projet de solidarité. En association avec les Restos du Coeur de Châtillon-sur-Seine ils vont collecter des fournitures scolaires dont les familles n'ont plus l'utilité.

Sacs d'école, trousses, crayons de couleurs, feutres, cahiers, feuilles, pinceaux ou encore sacs de pique-nique isotherme, jeux, jouets et peluches... Tout ce qui peu être utile pour des petits écoliers défavorisés peut-être amené à l'école où des cartons de collecte sont installés.

Bien plus que l'aide alimentaire

Parce que les Restos du Coeur aujourd'hui c'est bien plus que l'aide alimentaire même si celle ci reste au coeur de leur activité. C'est ainsi que les Restos du Coeur et leurs 600 bénévoles en Côte-d'Or ont aidé 10 000 personnes dans de nombreux domaines l'an passé.

Roselyne Ros et Nelly Borsato responsables du Centre-Dijon Sud des Restos du Coeur devant la bibliothèque mise à disposition des bénéficiaires © Radio France - Thomas Nougaillon

Une diversification des activités qui a débuté il y a 10 ans

Cours de Français, Relais BB ces activités se développent depuis 10 ans dans le département. Jean-Denis Barroy le président des Restos de Côte-d'Or. "On a également des ateliers de Français. Nous les avons créés il y a deux ans. Ces ateliers se développent et fonctionnent très bien puisque l'an passé on a formé 90 personnes sur le Centre de Dijon-Nord et ces ateliers vont s'étendre à Dijon-Sud et sans doute à Montbard, Semur ou encore Châtillon."

La liste des différentes activités proposées à Dijon par les Restos du Coeur © Radio France - Thomas Nougaillon

Simplifier la vie des bénéficiaires

Ces ateliers ont toujours le même objectif : simplifier la vie des bénéficiaires. Nelly Borsato, responsable du Centre Dijon-Sud des Restos du Coeur, elle, évoque par exemple "les Relais BB". "Pendant que les mamans se font servir en nourriture les petits vont au Relais BB, actuellement on aide 78 bébés de 0 à 18 mois dans notre centre. Les bénévoles jouent avec eux. Ce qui m'importe avant tout c'est qu'on offre à chacun un accueil inconditionnel et chaleureux, je veux que les personnes soient bien chez nous".

Une dizaine d'activités proposées au total

Les Restos du Coeur en Côte-d'Or ce sont 24 centres dont trois sur Djion, entre les cours de Français, les cours d'informatique, le vestiaire, le micro-crédit ou encore les Relais BB ils proposent une dizaine d'activités très utiles pour les bénéficiaires.