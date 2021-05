Les enfants les plus pauvres ont le plus souffert de détresse psychologique lors du premier confinement

La santé mentale des enfants en a pris un coup pendant le premier confinement. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France publiée ce jeudi. On y voit que l'environnement joue beaucoup, et amplifie la détresse psychologique chez les plus pauvres.

Des appartements sans balcon, suroccupés, avec des parents en difficulté financière… La majorité des enfants témoignant d'un mal-être psychologique vivent dans des conditions difficiles, relève une dernière étude de Santé publique France publiée ce jeudi. La première réalisée sur les conséquences de la fermeture des écoles chez les 9-16 ans entre mars et mai 2020, menée sur près de 4.000 jeunes. Les adolescents sont plus touchés que les enfants, les filles que les garçons, avec des différences en fonction du milieu social.

Des conditions de vie plus difficiles amplifient la détresse des jeunes

Le point commun des enfants qui ont ressenti une forme de détresse psychologique est l'environnement. Ils étaient majoritairement confinés en ville, dans un appartement sans balcon ou une maison sans jardin. Ceux qui ont eu le plus de difficultés vivent dans des logements suroccupés, avec peu d'espace pour chacun des occupants, entre frères et sœurs, par exemple, et auprès de parents en difficulté financière. Ces jeunes-là ont le plus souffert de la fermeture des écoles lors du premier confinement : 20% d'entre eux n'avaient par exemple que peu ou pas de connexion à Internet, d'après l'étude.

Chez tous les jeunes qui font part d'une détresse psychologique, peu importe le milieu social, le manque d'activité joue aussi beaucoup sur le sentiment d'isolement. Moins de sorties dans les parcs, moins de jeux. Trois sur dix affirment n'avoir vu aucun copain pendant des semaines. Des causes qui ont eu des conséquences sur leur quotidien : plus de difficultés à dormir, des cauchemars, avec un sentiment de tristesse au réveil et même parfois des troubles alimentaires ou des excès de violence.

En cas de nouveau confinement, les chercheurs recommandent une aide pour les familles les plus vulnérables, de laisser les bibliothèques ouvertes ou encore de maintenir les activités périscolaires comme l'aide aux devoirs.