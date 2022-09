"Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté", alerte le Secours Populaire de la Marne

Le Secours Populaire Français vient de publier son 16ème baromètre de la pauvreté, et les résultats sont inquiétants, selon la présidente de l'association dans la Marne. Patricia Le Corvic alerte notamment sur la situation des enfants et lance un appel au bénévolat.

Plus d'un Français sur deux a déjà connu une situation de pauvreté. C'est le constat dressé par le Secours Populaire Français, qui vient de sortir une enquête, en partenariat avec IPSOS. "L'alimentation, l'énergie et les transports notamment sont les principales préoccupations", précise la présidente du Secours Populaire de la Marne.

Patricia Le Corvic voit, "malheureusement", de plus en plus de bénéficiaires passer les portes de l'association - qui n'a pas fermé de l'été - dans le département. Elle accompagne en ce moment 15 000 personnes dont 6 000 enfants. "Après deux années de forte crise sanitaire et sociale, la pauvreté et la précarité s'accroissent. Et les situations sont de plus en plus graves", alerte la présidente de l'association marnaise.

Certaines familles n'ont pas grand chose pour vivre, pour survivre même. Une fois qu'elles ont tout payé, le loyer, l'énergie. Que reste-t-il pour manger ? - Patricia Le Corvic, présidente du Secours Populaire de la Marne

L'aide alimentaire reste la principale demande, à 95%, selon Patricia Le Corvic, qui appelle à continuer à "se battre pour que la pauvreté reste inadmissible aujourd'hui en France", d'autant qu'elle touche de plus en plus les enfants.

Il y a "beaucoup de pauvres en France", estime un enfant sur deux

"Les enfants sont les premières victimes de cette pauvreté", lance la présidente du Secours Populaire de la Marne, qui en voit "tous les jours" dans les permanences d'accueil. Le sondage révèle que 50% des enfants considèrent qu'il y a "beaucoup de pauvres en France", ce qui inquiète Patricia Le Corvic.

Une situation qu'elle qualifie d'"anxiogène" pour les enfants mais qui, parallèlement, sont très sensibles à la solidarité. "Plus d'un enfant sur deux aimerait rejoindre un mouvement d'enfants solidaires. Ils aimeraient agir pour les autres, que ce soit en France ou dans le monde", souligne la présidente de l'antenne marnaise de l'association.

Avec davantage de bénéficiaires enregistrés dans la Marne, le Secours Populaire a besoin de bras. "Plus nous avons de bénévoles et de dons financiers, plus nous pouvons mener des actions fortes pour accompagner les personnes en difficulté, insiste Patricia Le Corvic. Par exemple, nous avons permis à 300 gamins de partir en vacances cet été, ce qui est quand même extraordinaire."

Patricia Le Corvic, présidente du Secours Populaire de la Marne, était l'invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi 13 septembre Copier

La présidente du Secours Populaire de la Marne salue le dévouement des bénévoles et appelle tous ceux qui voudraient donner un coup de main à "venir partager l'engagement" des équipes.