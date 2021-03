Les enjeux des élections professionnelles dans les TPE, les très petites entreprises

Depuis le lundi 22 mars et jusqu'au 6 avril, cinq millions de salariés français, d'entreprises de moins de 11 salariés et employés à domicile, sont invités à élire leurs représentants. Un scrutin qui n'existe que depuis 2012. On en parle sur France Bleu Isère avec une spécialiste.

Les élections professionnelles 2021 dans les TPE ont débuté ce lundi 22 mars et s'achèveront le 6 avril. Elles concernent environ cinq millions de françaises et français, salariés des TPE (Très petites entreprises, moins de 11 salariés) et les employés à domicile, comme les assistantes maternelles par exemple. En Isère cela représentait en 2017, lors du dernier scrutin, environ 85 000 personnes. Des salariés qui avant 2012 n'avait aucun système de représentation syndicale et qui sont encore trop peu nombreux à participer au scrutin au regard des enjeux. Il s'agit tout simplement de désigner celles et ceux qui négocient les conventions professionnelles et représentent les salariés aux Prud'hommes.

Des représentants pour négocier...

"C'est très important les organisations syndicales", souligne Me Laure Germain-Phion, avocate spécialisée en droit du travail, invitée de 7h45 ce mardi matin sur France Bleu Isère. "Il faut quand même savoir que vous avez en France le Code du travail qui s'applique. Et puis, vous avez à côté du Code du travail, des conventions collectives qui vont régir, qui vont définir des conditions de travail qui vont être les vôtres dans votre branche professionnelle[...] Ça va concerner les minimums conventionnels, c'est à dire le minimum de votre rémunération. Ça va concerner le taux de paiement de vos heures supplémentaires. La loi prévoit qu'il y a 25%, mais les conventions collectives peuvent prévoir moins et notamment, peuvent prévoir jusqu'à 10% de majoration au lieu des 25 prévus par le Code du travail. Donc, vos représentants et leurs qualités vont avoir un impact. Les accords qu'ils vont signer vont avoir un impact considérable sur votre vie personnelle".

...et pour se défendre

Tous les salariés des entreprises de moins de 11 salariés sont concernés. Quel que soit le secteur. "Quand vous travaillez dans une toute petite entreprise de moins de 11 salariés qui applique la convention collective de la métallurgie, explique Laure Germain-Phion, vous allez voter et vous allez participer à la désignation des représentants qui vont négocier la convention collective de la métallurgie". Idem pour les assistantes maternelles, les femmes de ménage, les jardiniers... etc. C'est aussi un scrutin qui désigne les conseillers prud'homaux. Ces magistrats non professionnels, représentant des patrons ou des salariés, qui siègent pour régler les litiges dans le milieu du travail. "Vos organisations syndicales vont avoir un nombre de sièges défini en fonction de leur représentativité, explique Me Laure Germain-Phion, d'où l'importance là encore d'être représenté "par des gens dont vous souhaitez qu'ils soient là pour vous".

Mode d'emploi

Le scrutin est ouvert jusqu'au 6 avril. Tout salarié d'une TPE sous contrats (CDI, CDD, apprenti...) en décembre 2019 est inscrit sur les listes électorales et a, en principe, reçu un courrier pour expliquer la procédure. En cas de déménagement le site référence du ministère du travail permet de vérifier si on est bien inscrit et de donner sa nouvelle adresse. Le vote peut ensuite être exprimé par internet ou par courrier.