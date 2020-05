Les entreprises reconverties à la fabrication de visières ne baissent pas le pied en vue du déconfinement

Dès le début du confinement, de nombreux particuliers se sont mis à produire des visières de protection en Limousin. Des entreprises également. D'abord très sollicitées par le secteur médical, elles fournissent désormais plusieurs secteurs d'activité. Et la liste ne cesse de s'allonger en vue du 11 mai et le début programmé du déconfinement en France.

C'est notamment le cas pour la société Addidream basée à Esther Technopole à Limoges dont Clément Mulhe est le président :"On a d'abord eu des grosses commandes par des services de santé, notamment des hôpitaux qui avaient besoin de visières en urgence. Ensuite, il y a eu les magasins de 1ère nécessité et des entreprises du bâtiment. Et là, _ça se réoriente vers les activités qui vont reprendre le 11 mai_. Les enseignants, les commerces comme les coiffeurs. Pour l'instant, nous pouvons faire face à la demande, avec un délai de livraison d'une semaine maximum."

Cela nous permet de subvenir à nos besoins

Spécialisée dans l’imprimerie 3D au service de l'acte chirurgical, les imprimantes industrielles d'Addidream étaient à l'arrêt au début de la crise sanitaire. Cette réorientation vers la fabrication de visières haut de gamme et adaptables à la demande, a permis de relancer l'activité avec 150 à 200 visières fabriquées chaque jour et donc de maintenir une trésorerie :"Depuis quelques semaines, _c'est une réelle activité de production_. Cela nous permet de subvenir à nos besoins et à combler le manque de trésorerie du fait de notre activité du médical qui est complément à l'arrêt puisqu'on était plutôt dédié au domaine orthopédique et traumatologique."

Imprimantes 3D industrielles de la société Addidream basée à Limoges - Clément Muhle

La problématique est exactement la même pour Mag Press, la librairie papeterie presse de Michel Penin à Bellac dans le nord du Limousin. Il y a quelques années, il a acheté une imprimante 3D pour étoffer son offre auprès de sa clientèle. Il était loin de penser qu'elle lui permettrait aujourd'hui, d'aider de nombreux professionnels à se protéger face au Covid-19 :"On a déjà fourni différentes entreprises. Pharmacie, entreprise du bâtiment, magasins de l'alimentaire, mais aussi des centres de secours, des mairies et maintenant des écoles. On se fixe des limites mais c'est vrai que _ça monte beaucoup en intensité_. On doit déjà dépasser les mille visières vendues. Surtout au niveau local mais aussi à Clermont et même en Belgique !"

Fournir le plus grand nombre tout en maintenant son entreprise à flot

Michel Penin travaille en collaboration avec la société de Bessines-sur-Gartempe So Easy World qui lui a fourni d'autres imprimantes 3D pour intensifier la production. Ensemble, ils ont conçu une visière assez rudimentaire mais peu coûteuse. Comme dans le même temps, il ne compte pas ses heures en produisant tard chaque soir, quitte à ne dormir que quelques heures par nuit ces dernières semaines, il peut vendre à seulement 5 euros pièce TTC. Avec des visières (recyclables) et des élastiques jetables et donc à remplacer régulièrement.

Le but étant de fournir au plus grand nombre, tout en maintenant son entreprise à flot :"C'est plutôt un prix pour amortir les machines, le consommable. Toutes les matières premières, l'électricité, et la masse salariale car on passe énormément de temps au téléphone, à fabriquer les visières, et à préparer les commandes. _C'est surtout pour équiper le plus de monde possible plutôt que de faire fortune. Ça permet aussi de sortir la tête de l'eau_. On cherche toujours des solutions pour perdre le moins possible de chiffre d'affaire." Et il va continuer dans les prochaines semaines, aussi bien pour répondre aux besoins forcément importants avec le déconfinement, que pour sauver son entreprise.