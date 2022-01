Les enseignants "épuisés et exaspérés" par le protocole sanitaire manifestent à Avignon ce jeudi

Les personnels de l'Éducation nationale sont en grève ce jeudi dans toute la France et manifestent à Avignon contre la gestion de la crise sanitaire et les protocoles récurrents.

Une école sur deux fermée, trois enseignants sur quatre en grève... Les syndicats avaient annoncé une mobilisation "historique" dans l'Éducation nationale pour protester contre la gestion de la crise sanitaire et les protocoles à répétition dans les écoles. À Avignon, des centaines de manifestants ont pris part à la manifestation ce jeudi matin au départ du cours Jean Jaurès.

Près de 70 % des enseignants et enseignantes de Vaucluse sont en grève ce jeudi, selon le syndicat SnuiPP-FSU dans le département. Le mouvement est aussi suivi par de nombreux AESH et Atsem. "Cette mobilisation exceptionnelle par son ampleur n’est pas 'une grève contre le virus' comme ose le dire Jean-Michel Blanquer [le ministre de l'Éducation nationale] : elle illustre un énorme ras-le-bol", insiste le syndicat.

à lire aussi Service minimum d'accueil dans de nombreuses écoles de Vaucluse

Si le mouvement est aussi suivi, c'est à cause de "l'exaspération, l'épuisement des enseignants dans les écoles", explique Nicolas Odinot, représentant du syndicat dans le Vaucluse, invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin. "Avec le dernier protocole sanitaire, en vigueur depuis le 3 janvier, "l'enseignement n'existe pas", déplore-t-il. "On se retrouve avec des groupes d'élèves fluctuants d'une demi-journée à l'autre ou même maintenant d'une journée à l'autre, selon les nouveaux protocoles. Un enseignant prépare sa classe le soir pour les élèves qu'il a vu le jour-même. Mais le lendemain, il ne sait même pas s'ils seront présents. Le distanciel et le présentiel étant très, très, compliqués, les collègues s'épuisent. Ils nous disent travailler jusqu'à des heures impossibles la nuit et pour le lendemain, remettre tout sur les jours. C'est une situation qui cristallise beaucoup de fatigue psychique aussi", poursuit Nicolas Odinot.