Les entrepreneures berruyères de "Bouge ta boîte" dressent leur bilan post-confinement

Depuis près d'un an, des dirigeantes d'entreprises de la région de Bourges unissent leurs forces au sein du réseau Bouge ta boîte. Un réseau business dédié aux entrepreneures qui leur a permis de tenir le coup pendant la crise sanitaire.

La directrice de Bouge ta boîte Julie Bodin a réuni des entrepreneures berruyères, élus locaux et membres de chambres économiques pour une matinée d'échange sur l'entrepreneuriat féminin.

Le réseau de dirigeantes d'entreprises "Bouge ta boîte" prend le pouls de ses adhérentes à Bourges. Le cercle des "bougeuses" berruyères existe depuis le mois d'octobre 2020. Les 11 entrepreneures se serrent les coudes et échangent des conseils pour développer leur activité et tenir le coup pendant la crise sanitaire. En échange d'un abonnement de 490 euros annuels, Bouge ta boîte ouvre son réseau, organise des formations pour faire grandir sa société et son chiffre d'affaires.

Grâce à ses camarades "bougeuses", Sophie Hachem, la patronne de l'agence de communication Media Mobil a pu rompre l'isolement des confinements. L'esprit de sororité du réseau de Bourges lui donne de l'énergie supplémentaire. "Ca a beaucoup aidé moralement, parce qu'on se dit qu'on est pas toute seule à faire survivre son entreprise dans les conditions actuelles", explique la patronne de cette petite structure installée à Bourges. Sophie Hachem profite du cercle d'entrepreneures pour sortir de l'isolement dû au genre : 80% de ses clients sont des hommes. "Cela fait du bien se retrouver entre femmes et de pouvoir partager nos expériences", confie-t-elle.

Les affaires sont les affaires

Bouge ta boîte ne peut pas être réduit à un simple groupe de parole. Ces femmes cheffes d'entreprises participent pour faire des affaires. Sophie Hachem devait trouver une quarantaine d'hôtes et hôtesses d'accueil pour le compte du Printemps de Bourges. "Les bougeuses, très rapidement ont pu m'apporter des candidatures correspondant à ces profils là", se réjouit-elle.

Le cercle de Bourges a tenu bon pendant la crise sanitaire. Il était essentiel de garder le contact, explique Pascale Hautin, l'animatrice de de ce cercle d'enterpreneure berruyères : "Nous avons réussi à passer les deux périodes de confinement. Nous n'avons raté aucune réunion. Tous les 15 jours nous nous sommes toujours connectés en visio, c'était très important pour garder le lien. Pendant ces deux confinements nous avons réussi à augmenter le nombre de bougeuses du cercle." Il y a désormais onze entrepreneures membres de Bouge ta boîte dans le Cher, contre cinq au mois d'octobre.