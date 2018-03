Nice, France

Ses services voient passer les comptes des 136.000 entreprises du département. La direction générale des finances est donc bien placées pour dresser le bilan 2017 de la santé économique des entreprises. Un bilan plutôt positif avec une croissance générale de 2,6%, des créations toujours plus nombreuses que les disparitions et une bonne santé des PME et PMI. Toutefois, Gilles Gauthier reste attentif. Il y a aussi un recul du nombre de créations de sociétés mais surtout une baisse des exportations européennes et internationales qui méritent d'être surveiller de prés.