Les entreprises bretonnes consacrent 1,1 milliard d'euros à la recherche. Les petites et moyennes entreprises font un effort plus conséquent que la moyenne des entreprises dans les autres régions de France. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mardi 23 mars 2021 par l'Insee.

Les entreprises bretonnes consacrent 1,1 milliard d'euros à la recherche, soit 61% des dépenses de Recherche et Développement dans la région. Elles emploient 6.900 chercheurs et 2.700 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs dédiés à ce travail de R&D. La part régionale des dépenses en R&D en provenance des petites et moyennes entreprises (37 %) est plus élevée qu'en France (27 %). C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mardi 23 mars 2021 par l'Insee.

Les télécommunications, l'agroalimentaire et l'agriculture

Les télécommunications représentent 27% des dépenses de recherche par le secteur privé, l'agroalimentaire et l'agriculture 12%. Les dépenses publiques de R&D s'élèvent à 700 millions d'euros et mobilisent 7.400 salariés. En 2017, les dépenses de recherche et développement (R&D) représentent 1,8 % du PIB de la région, plaçant la Bretagne au 5e rang des régions métropolitaines.