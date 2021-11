Les entreprises bretonnes de l'agroalimentaire sous tension mais pas inquiètes pour Noël

Noël approche à grands pas et on espère vivre des fêtes les plus normales possible cette année.

L'épidémie de coronavirus repart à la hausse depuis quelques jours mais on garde l'espoir d'échapper aux jauges qui avaient marqué les fêtes en 2020. Une autre menace plane : celle des pénuries. Le secteur de l'agroalimentaire est sous tension. Partout en Bretagne, des panneaux et des affiches "Recrutement".

L'Association bretonne des entreprises agroalimentaires regroupe 200 sites ou entreprises et 50 000 collaborateurs (Guyader, Henaff, Chancerelle, Terre d'Embruns, MerAlliance, les Filets Bleus ou encore la Sill ou Savéol) assure qu'il n'y aura pas de pénuries à Noël mais reconnaît que la situation est tendue : "La situation est difficile partout dans la région sur des métiers de production mais aussi sur des fonctions supports ce qui est nouveau" lance Jean-Bernard Guyot, porte-parole de l'ABEA.

Dans les entreprises, il faut donc s'adapter, se réorganiser : "Elles font preuve de flexibilité, d'agilité avec le recours au travail temporaire, la polyvalence des employés, la réorganisation et la priorisation des commandes."

L'augmentation des salaires est évidemment un levier important pour attirer une main d'œuvre manquante mais le contexte est difficile selon l'ABEA : "Il y a une hausse considérables des prix des matières premières et des coûts liés à la logistique donc il est difficile d'augmenter les salaires d'un coup mais les entreprises travaillent sur le package de rémunération comme la participation, l'intéressement ou les aides comme les tickets-restaurants."

La filière organise d'ailleurs cette semaine la première Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire.