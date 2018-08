Quimperlé, France

"Il faut transformer l'économie française" ! C'est ce que déclare Brune Poirson, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, en lutte contre le trop plein de plastique. Moins de plastique, c'est le mot d'ordre pour un gouvernement qui veut favoriser le recyclage. Alors que cent milliards d'emballages sont jetés chaque année en France, la moitié en plastique.

Pourtant, réduire le plastique, c'est déjà ce que font les entreprises bretonnes... Et de l'Europe entière. Question d'image de marque mais aussi de gros sous ! "On a des réglementations très contraignantes depuis 1994 assorties de contributions financières", précise Blandine Lagain, chef de projet emballage Breiz Pack, au centre technique ADRIA développement à Quimper. "A chaque fois qu'une entreprise met un emballage sur le marché à destination des ménages, elle doit s'acquitter d'une contribution. La contribution dépend de la nature et du poids du matériau. Plus c'est lourd, plus c'est cher, plus vous en mettez sur le marché plus c'est cher". Un emballage réduit donne une image positive de l'entreprise, mais il faut qu'il soit visible dans les grandes surfaces et porte "les informations indispensables au consommateur".

L'ADRIA en partenariat avec les entreprises bretonnes et avec le soutien des pouvoirs publics a lancé le projet Optimap, pour développer des emballages, des équipements, et un logiciel en minimisant les quantités et les volumes d'emballages, d'ici deux à trois ans.

Réduire les emballages plastiques, ce n'est pas facile, car le carton n'est pas adapté aux aliments gras, et le verre est décidément fragile... et lourd. Reste donc le fameux plastique pour sceller les emballages, pour permettre aux aliments d'être consommables plus longtemps, sous atmosphère protégée ou sous vide et donc, pas à l'air libre. C'est ce à quoi travaille l'entreprise Guelt à Quimperlé qui fabrique des machines pour operculer les emballage pour l'industrie. "Une des solutions pour réduire les emballages, c'est d'avoir un produit qui va tenir dans le temps et conserver l'aliment bien plus longtemps que ce que l'on peut avoir dans les emballages filmés et pas operculés", affirme Youn Guelt. "Les aliments filmés dans les supermarchés, type boucherie, poissonnerie, charcuterie traiteur, s'ils sont operculés, vont avoir une durée de conservation deux à trois fois supérieure."