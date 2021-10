VIDÉO: "Les entreprises choisissent Toulouse " pour Jean-Claude Dardelet président de l’Agence d'Attractivité

Jean-Claude Dardelet, adjoint à la mairie de Toulouse revient sur le but de l'Agence d'Attractivité de Toulouse Métropole qu’il préside. Il explique notamment comment l’agence participe à l’installation d’entreprises dans la Métropole.

C’est quoi l’agence d’attractivité ? A quoi ça sert ?

L'Agence d'attractivité de Toulouse Métropole rassemble les activités comme l'office du tourisme, les bureaux, conventions d'affaires, c'est à dire attirer les grands événements à Toulouse autour du MEET des grands congrès. Ça rassemble l'activité Invest in faire venir les investisseurs à Toulouse. Et puis, une petite pépite qui s'est ajoutée il y a peu le bureau des tournages.

Donc, votre travail, si je résume, c'est de faire venir encore plus de monde à Toulouse ?

Oui, c'est d'animer Toulouse, c'est de créer des emplois, c'est de participer au mieux vivre à Toulouse.

Mais est-ce que c'est bien raisonnable? Ça paraît vertigineux. Il y a déjà 20 000 nouveaux habitants chaque année dans l'aire urbaine de Toulouse.

Oui. Alors, vous savez, il y a des libertés fondamentales en Europe, et notamment celle de la mobilité de bouger. Donc on a 480.000 habitants sur Toulouse, 780.000 sur la métropole. Et il y a 1,3 million d’habitants sur l'aire urbaine. Et donc 20.000 nouveaux habitants arrivent chaque année sur l'aire urbaine de Toulouse, au sens très large. C'est vrai qu'on accueille une ville comme Grenoble tous les dix ans à peu près. D'où, effectivement, le boom immobilier, les emplois à Toulouse.

Il y a eu les confinements, les craintes de voir Toulouse dégringoler avec l'aéronautique en crise. Est-ce qu’à ce moment des habitants sont restés ?

Les habitants sont restés là. En tant que président de cette agence d'attractivité, j'observe que pendant cette période de confinement, les entreprises, les touristes ont pensé à leur avenir. Et ils sont revenus à des valeurs un peu différentes. Les entreprises ont choisi de miser sur les technologies. Toulouse s'est imposé. Les touristes ont choisi de vivre des expériences immersives, singulières, dans des lieux durables, avec de la fraîcheur des rivières. Toulouse s'est imposé aussi.

A Toulouse, est ce que vous arrivez désormais à faire rester les touristes plus longtemps qu'avant dans la ville? Parce que c'est beaucoup une ville de passage?

C'est tout l'enjeu Toulouse aujourd'hui. On travaillait beaucoup sur l'idée du City-Break, c'est à dire inciter les gens à venir passer un week end. Mais là, on s'installe plutôt dans l'idée de Toulouse camp de base, c'est à dire les jeunes, les familles, les touristes viennent s'installer à Toulouse pour quelques jours. Éventuellement, ils font un peu de télétravail, ils profitent de la campagne environnante. Le lien entre l’urbain et le rural est une idée que l'on développe avec le département et avec la région. Et cet été, c'est une activité qu'on a bien développée.

L'objectif d'une ville n'est pas de grandir toujours. C'est une situation qu'il faut gérer. Il faut anticiper.

L'attractivité, cela passe par les transports en commun, la circulation. Quatrième ville de France, Toulouse, très embouteillée. Comment vous rendez la ville plus attractive de ce côté-là?

Il ne vous a pas échappé que Toulouse -après Paris- est la ville qui investit le plus dans ses transports. Un téléphérique va être inauguré prochainement. Une troisième ligne de métro était lancée. En ce qui concerne la ligne LGV pour venir à Toulouse, nous n'avons jamais été aussi près du but. Et ces efforts paient. L'année dernière, au pire de la crise, l'agence d'attractivité a participé à l'installation de 17 entreprises et sans doute d'autres et bien d'autres entreprises qui sont installées. Sur 2021, c'est 30 entreprises et 1.000 emplois créés.

Donc oui, les entreprises choisissent Toulouse parce qu'il y a une jeunesse à l'excellence, à spectre large. Il n’y a pas que des formations en aéronautique espace. Il y a aussi de l’agronomie, de l’agriculture, des biotechs, de la santé. De l'excellence à spectre large. Des jeunes qui, une fois qu'ils seront embauchés, ne voudront plus partir parce qu'il fait bon vivre à Toulouse. Donc, la stabilisation des emplois des entreprises, une économie qui est de plus en plus circulaire, qui fait que quand un investisseur viendra parce qu'il trouve ses clients, ses fournisseurs, ses employés.

Et donc, vous nous dites, il y a de la place pour tout le monde dans la ville. Mais La métropole de Toulouse a encore de la place pour créer des logements ?

Il y a des programmes de construction, évidemment. Et les prix de l'immobilier ne s'envolent pas. Donc il y a une stabilité des prix. Le logement répond à la demande. Bien sûr c'est une course permanente et il faut aussi prendre en compte l’amélioration des logements. Il faut des logements durable, dans un urbanisme raisonné, dans un urbanisme apaisé. Donc oui, c'est ce sont nos choix politiques. Mais l'objectif d'une ville n'est pas de grandir toujours. C'est une situation qu'il faut gérer. Il faut anticiper. Mais non, ce n'est pas l'objectif d'être toujours plus grand, évidemment.