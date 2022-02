Les entreprises corréziennes retrouvent des couleurs en 2021 mais l'incertitude règne pour 2022

Les chiffres d'affaires sont en hausse globalement pour cette fin d'année 2021 en Corrèze. Comme partout en France, l'activité a fortement progressé soutenu par la reprise économique. Pour autant, la hausse des prix et les difficultés de recrutement annoncent une année 2022 peut-être plus difficile.

Les comptes des entreprises retrouvent des couleurs en Corrèze. Selon le baromètre de Chambre de commerces et d'industries auprès des des chefs d'entreprise du département, sur ce dernier semestre, les marges, les trésoreries et, surtout, les chiffres d'affaires sont globalement dans le vert. D'ailleurs, signe d'une meilleure activité économique, le nombre de procédure pour des liquidations judiciaires a chuté de moitié entre 2020 et 2021.

Dans le détails, les secteurs du commerce, de l'industrie ou encore des services connaissent une forte reprise d'activité. Sans surprise, l'hôtellerie/restauration et l'évènementiel accusent encore des pertes pour cette année 2021 selon le baromètre de la CCI Corrèze en raison des restrictions dû à la crise sanitaire.

Hausse des prix et difficultés à recruter

Ces bons résultats ne masquent pas certaines difficultés rencontrées par les sociétés corréziennes. D'abord, il y a un gros problème de recrutement rencontré dans de nombreux secteurs. Pour sept offres d'emploi sur dix, les recruteurs corréziens n'ont tout simplement reçu aucun CV sur leur table. Une pénurie qui impacte l'activité des sociétés ce qui les pénalisent dans leur activité et parfois leur croissance. "C'est le chef d'entreprise qui doit séduire le salarié aujourd'hui", note Françoise Cayre, la présidente de la CCI Corrèze. "Ce n'était pas forcément le cas avant la crise."

Mais ces ajustements et cette équilibre à trouver entre vie privée et professionnelle restent parfois difficile : " Il va falloir un véritable effet de séduction à l'égard des salariés, avec sans doute des périodes de repos régulières. Mais dans certains secteurs cela reste difficile. On sait bien que nous allons plus facilement au restaurant pendant les week-end et les périodes de fêtes. Cela veut dire des équipes bien structurées au niveau de nos restaurateurs, c'est un vrai défi."

L'inflation pénalise aussi les entreprises du département. La hausse des prix des matières premières, des hydrocarbures ou encore, ces dernières semaines, de l'électricité sont un frein. Les marges, bien que dans le vert, sont en légères baisses sur cette fin d'année 2021. "Quand vous voyez le coût de l'électricité pour les entreprises, c'est juste dramatique. Nous avons conduit une enquête en Nouvelle-Aquitaine, plus de 80% disent qu'ils sont dans certains cas obligés de se réorganiser, c'est à dire de profiter d'une production plutôt de nuit que de jours pour faire des économies. On observe que cela va jouer forcément sur les marges des entreprises." Pour 2022, globalement, les entreprises corrézienne prévoient un chiffre d'affaire, des marges et une trésorerie en retrait par rapport à 2021.

Pour autant, les prévisions concernant l'investissement restent à niveau élevé montre le baromètre de la CCI. Les dirigeants se déclarent à 65% confiants pour l'avenir de leur société et, malgré la hausse des prix, 3/4 des entreprises ne prévoient pas de réduction d'effectifs en 2022. "Aujourd'hui, nous avons très peu d'entreprises qui sont en cessation de paiement", conclue Françoise Cayre, "Mais les six prochains mois sont à surveiller de près. Cette spéculation et ses hausses de prix commencent à peser lourdement pour nos entreprises."