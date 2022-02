Les entreprises corses ont renoué avec la croissance en 2021

Après une forte baisse en 2020, les entreprises corses ont bien rebondi et la croissance devrait se poursuivre. C'est ce qu'indique l'antenne régionale de Banque de France dans son bilan annuel publié ce mardi. Même si l'institution note des "freins" qui pourraient ralentir cette reprise.

L'économie corse a bien rebondi après la chute vertigineuse de 2020. C'est le constat et le bilan tiré par l'antenne régionale de la Banque de France. L'institution a dévoilé ce mardi son bilan annuel réalisé auprès de 716 entreprises corses. Les trois principaux secteurs de l'économie, qui sont l'industrie, le bâtiment et les services marchands, ont connu une hausse de leur activité de 11 % en 2021 après une chute entre 12 et 15 % en 2020.

Une croissance qui devrait se poursuivre en 2022

Cette croissance exceptionnelle s'explique par un rattrapage de la chute de 2020. Mais elle est plus forte qu'attendue, portée notamment par une demande soutenue. La Banque de France note cependant des "freins" dans cette reprise. Les entreprises corses sont notamment impactées par la hausse des prix, les problèmes d'approvisionnement et les difficultés de recrutements.

à lire aussi Corse : la flambée des prix des matériaux de construction déstabilise le secteur du bâtiment

Les entreprises interrogées restent néanmoins optimistes pour 2022. Elles s'attendent à une poursuite de cette croissance, même si les niveaux seront moins importants. Les perspectives sont de plus 4,2 % pour l'industrie, 2 % pour la construction et 4,2 % pour les services marchands.

Des créations d'emplois en Corse

Du côté de l'emploi, les créations de postes devraient se poursuivre en 2022. Les entreprises avaient déjà recommencé à recruter en 2021. Les prévisions sont une augmentation des effectifs de 1,2 % dans l'industrie, 2,5 % dans la construction et 2,8 % dans les services marchands.