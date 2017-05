Les entreprises creusoises veulent garder l'euro

Marine Le Pen ne fait plus une priorité absolue du retour à une monnaie nationale depuis son accord avec Nicolas Dupont-Aignan mais la fin de l'Euro figure toujours dans son programme. Une perspective qui inquiète les entreprises creusoises qui importent et exportent.

Au sujet de l'Euro, les entreprises creusoises sont à l'image de leurs grandes sœurs au niveau national : hostiles au programme économique du Front National. Mardi, plusieurs grands patrons ont signé un appel dans Les Echos intitulé "Projet FN : le cri d'alarme des chefs d'entreprise" qui réunit les signatures des patrons d'Airbus, de Véolia ou encore de Michelin. En Creuse, le patron de Dagard, l'une des plus grandes entreprises du département avec 360 salariés, est sur la même ligne : "quitter l'Euro aurait de graves conséquences pour nous", explique Thierry Suin, "sur un chiffre d'affaires prévu de 80 millions d'euros cette année, nous allons exporter 30 % de notre production à l'étranger".

"Quand on fait de la grande exportation, il faut que les taux de change reste stable", précise Thierry Suin, "or, quitter l'Euro ou menacer de le quitter rendrait la monnaie instable et les clients n'auraient plus les garanties suffisantes pour s'engager sur des commandes importantes ou sur la durée." La santé de Dagard, qui fabrique des isolants à Boussac, repose également sur le marché des importations, "et là aussi, la fin de l'Euro poserait problème car beaucoup des matières premières que nous achetons sont fabriquées hors de France, produits chimiques et acier par exemple. La qualité de notre production dépend de ces approvisionnements."

Sortir de l'Euro coûterait cher aux entreprises tournées vers l'international

Dans la même veine, les mesures protectionnistes défendues par Marine Le Pen ne trouve pas grâce au patron de Dagard, "taxer les importations aura comme effet d'augmenter nos coûts de production et d'être taxé en retour par les pays qui achètent chez nous", prévient Thierry Suin. Du côté du Front National, Marine Le Pen se défend en proposant un "protectionnisme intelligent", revu à la baisse depuis l'accord signé avec Nicolas Dupont-Aignan : la candidate ne propose plus une taxe de 3 % sur tous les produits importés mais "seulement sur ceux qui concurrencent déloyalement la production française (dumping social, fiscal et environnemental)".

Autre entreprise mais même analyse : à la Forêt du Temple, Microplan exporte 60 % de sa production. L’entreprise, qui emploie 46 personnes, fabrique des socles pour machines industrielles et son patron Philippe Dugenest ne veut pas non plus quitter l'Euro : "l'arrivée de la monnaie unique a facilité nos opérations commerciales et notre trésorerie, nous payons moins de taxes douanières qu'avant lorsque nous vendons nos produits au sein de la zone Euro". Philippe Dugenest cite aussi l'exemple d'un client anglais, "c'est notre premier client à l'étranger et il regrette le Brexit, ça ne facilite pas les échanges".

Pour autant, le patron de Microplan ne s'oppose pas à plus de régulation : "aujourd'hui, dans l'économie mondialisée, on ne peut pas acheter sans vendre en retour mais ces échanges pourraient être plus sains car certaines concurrences ne sont pas assez réglementées, notamment celles qui viennent des nouveaux pays qui ont intégré l'Union européenne. Mais cela ne signifie pas qu'il faille sortir de l'Euro et se replier sur soi."

En Creuse, nous n'avons trouvé aucune entreprise investie dans l'import / export pour soutenir le programme économique du FN. La section départementale du parti nous a précisé qu'il y avait bien des chefs d'entreprise favorables au Front National mais qu'ils préféraient ne pas le dire publiquement de peur d'une mauvaise image ou de perdre des marchés publics. Propos que nous n'avons pas pu vérifier.