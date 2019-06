Les entreprises d'Auvergne Rhône Alpes très présentes au salon aéronautique du Bourget

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ce salon biennal est le plus grand rendez vous mondial de cette branche d'activité, il n est donc pas étonnant d'y retrouver les entreprises les plus performantes du secteur. Des plus importantes comme Boeing / Airbus / Dassault / Thalès ou encore Safran , mais aussi une multitude de structures plus méconnues qui jouent un rôle très important sur le marché.

Notre région regroupe à elle seule plus de 500 entreprises qui emploient plus de 30 000 salariés pour un chiffre d affaire de prés de 3,3 milliards d'euros.

"Jet Cut", installée à Yssingeaux, est spécialisée dans la découpe de métal à l'aide de jets d'eau et fait partie de ces entreprises ultras performantes à l'échelle mondiale et le salon du Bourget est un moment fort de sa stratégie. Florent Saby le patron de Jet Cut passe la semaine au salon du Bourget

Notre région est la deuxième de France en nombre et en performance d'entreprises du secteur aéronautique.

La région ne pouvait pas ignorer ce potentiel et pour la première fois, elle a regroupé une bonne centaine de ces entreprises sous une bannière commune au cœur du salon. Les entreprises peuvent y recevoir leur clients et conclure de nouveaux marché dans ce secteur d'activité en plein développement.

Un exemple l'entreprise "Jet Cut" d'Yssingeaux spécialisée dans le découpe de métal d aviation au jet d'eau sans déformation dues a la chaleur à pratiquement un carnet de commande de dix ans devant elle..

Une entreprise comme "Modertech" qui fait du traitement de surface à Saint Étienne est en train de construire une nouvelle usine de 8600 mètres carrés à Veauche pour assurer ses commandes.

La région qui constate d ailleurs un manque criant de main d'oeuvre pour ses entreprises est en train de créer un Campus aéronautique sur la base aérienne d'Amberieux en Bugey pour former les futurs employés spécialisés et cadre de ce secteur d activité.

Les premières formations en lien avec les entreprises du secteur démarrent en septembre prochain hors les murs et le campus lui même sera construit pour la rentrée 2022